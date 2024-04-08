Brian Dorsey, el reo que busca evitar su ejecución argumentando que su obesidad impediría encontrar una vena para inyectarlo

Video Arizona endurece las penas contra traficantes de fentanilo: analizamos el impacto de esta medida en Línea de Fuego

Brian Dorsey, un condenado a la pena de muerte por asesinar a su prima y a su esposo hace casi veinte años, no logró retrasar la fecha de su ejecución programada para este martes, luego de que el gobernador de Missouri, Mike Parson, le negara este lunes su petición de clemencia.

Los abogados de Dorsey intentaron por todos los medios retrasar la ejecución, e incluso argumentaron ante una corte que el hombre es obeso, padece diabetes y ha consumido drogas por vía intravenosa, factores que podrían dificultar la búsqueda de una vena para la inyección letal.

Al no encontrar una vena fácilmente, los encargados de aplicar la inyección letal tendrían que realizar un procedimiento de corte que implica una incisión de varias pulgadas de ancho y el uso de fórceps para separar el tejido y llegar a la vena.

El protocolo de ejecución de Missouri no prevé el uso de anestésicos, por lo que los abogados de Dorsey argumentaron que, sin anestesia local, el hombre podría sufrir tanto dolor que se impediría su derecho a la libertad religiosa en sus últimos momentos, impidiéndole una interactuar de manera activa con su consejero espiritual, incluida la administración de la extremaunción.



Para resolver esta cuestión, el departamento correccional de Misuri está tomando medidas para reducir el riesgo de que Dorsey sufra durante la ejecución, indicaron en un acuerdo presentado el sábado.

El acuerdo no especifica los cambios concretos acordados por el Estado, ni si se utilizarán anestésicos en caso de que sea necesario un procedimiento de reducción. Una portavoz del departamento penitenciario declinó hacer comentarios el lunes.

Abogados aseguran que Dorsey está arrepentido y rehabilitado

Luego del que el gobernador de Missouri denegara el indulto los abogados de Dorsey se pronunciaron al respecto.

La decisión del gobernador es "devastadora", dijo Megan Crane, abogada de Dorsey, en un correo electrónico.

La petición de clemencia incluía solicitudes de 72 funcionarios y exfuncionarios de prisiones que avalaban la rehabilitación de Dorsey entre las rejas, así como el apoyo de un exjuez de la Corte Suprema de Misuri y otras personas.



"El gobernador Parson ha decidido ignorar la abundante información que tiene ante sí y que demuestra que Brian Dorsey es el único merecedor de clemencia", afirmó Crane en un comunicado.

"Brian ha pasado todos los días de su estancia en prisión tratando de enmendar su crimen, y docenas de funcionarios de prisiones han dado fe de su remordimiento, transformación y compromiso con el servicio."

¿Qué crímenes cometió Brian Dorsey?

Dorsey, de 52 años, fue declarado culpable de matar a Sarah y Ben Bonnie el 23 de diciembre de 2006, en su casa cerca de New Bloomfield.

Los fiscales informaron que ese mismo día, Dorsey llamó a Sarah Bonnie para pedirle dinero prestado para pagar a dos traficantes de drogas que estaban en su apartamento.

Dorsey fue a casa de los Bonnie esa noche. Después de que se fueran a la cama, Dorsey tomó una escopeta del garaje y mató a ambos antes de agredir sexualmente a Sarah Bonnie, dijeron los fiscales.

Los padres de Sarah Bonnie encontraron los cadáveres al día siguiente. La hija de la pareja, de cuatro años, resultó ilesa.

Los abogados de Dorsey dijeron que durante el día de los hechos el hombre sufría de una psicosis inducida por drogas. En prisión, se ha desintoxicado, dijeron.

"El Brian que conozco desde hace años no podría hacer daño a nadie", escribió un agente en las cartas dirigidas al gobernador de Missouri. "El Brian que conozco no merece ser ejecutado".

Imagen Jeremy Weis/AP

Casos en los que la inyección letal fue suspendida por no encontrar una vena

En noviembre de 2022 la ejecución en Alabama de un hombre condenado por el asesinato a sueldo de la esposa de un predicador en 1988 tuvo que ser suspendida porque los funcionarios estatales no pudieron encontrar una vena adecuada para inyectar los fármacos letales.

El Comisionado del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo que el personal de la prisión intentó durante una hora conectar las dos vías intravenosas necesarias al reo Kenneth Eugene Smith, de 57 años.

También en septiembre de 2022, el estado de Alabama suspendió la ejecución programada de Alan Miller debido a las dificultades para acceder a sus venas.

Miller declaró en un juicio que el personal de la prisión le pinchó con agujas durante más de una hora, y que en un momento dado le dejaron colgado verticalmente en una camilla antes de anunciar que iban a parar.

Los funcionarios de la prisión han mantenido que los retrasos se debieron a que el estado siguió cuidadosamente los procedimientos, sin embargom han recibido fuertes critícas sobre la capacitación del personal encargado de realizar el procedimiento.

El recurso de los abogados de Dorsey ante una corte federal se centra en el modo en que Missouri inyecta la dosis mortal de pentobarbital.

El protocolo escrito prevé la inserción de vías intravenosas primarias y secundarias, pero no ofrece ninguna orientación sobre hasta dónde puede llegar el equipo de ejecución para encontrar una vena adecuada, dejando abierta la posibilidad de un "procedimiento de corte" invasivo, dicen los abogados.

"Es cirugía", dijo Arin Brenner, defensor público federal y uno de los abogados que representan a Dorsey. "Sería una cirugía sin anestesia".

