“Tres horas de dolor y sufrimiento”: organización acusa 'ejecución fallida' de un reo al que aplicaron inyección letal en Alabama

“Ese no era el Joe que yo conocía. Siempre tenía algo que decir. Siempre quiso tener el control", comentó James Ransom, el abogado que ayudó a James a presentar su apelación ante la Corte Suprema de EEUU. "El hecho de que no dio ningún tipo de reacción... y que no abrió su ojos, me dice que algo estaba pasando”, dijo Ransom.