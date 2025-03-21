Cambiar Ciudad
Incendios

Incendios en Texas, Florida y Arkansas provocan evacuaciones y cierres de carreteras

Incendios forestales, alimentados en varios estados por las sequías y el viento, obligaron a evacuaciones en Texas mientras en Florida las autoridades debieron cerrar parte de la carretera que conecta los Cayos, en plena temporada vacacional.

Incendios forestales, alimentados por la sequía y las ráfagas de viento, continúan ardiendo en algunos estados del sur, obligando a evacuaciones en Texas y obligando a las autoridades de Florida a cerrar parte de una importante carretera con las vacaciones de primavera en plena actividad.

Un incendio forestal en el Bosque Nacional Sam Houston, cerca de Houston, provocó la evacuación de unas 900 viviendas y el cierre de escuelas. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas de incendio elevadas en la cuarta ciudad más grande del país.

El incendio quemó aproximadamente 3.7 millas cuadradas y solo estaba contenido en un 20% hasta el jueves en la noche. Los bomberos utilizan helicópteros para combatir los puntos calientes y excavadoras para excavar líneas de contención, informó el Servicio Forestal de Texas A&M.

Los investigadores creen que el incendio se inició el miércoles, por lo que se supone que era una quema controlada en una propiedad privada, según Josh Mizrany, subdirector de policía del Servicio Forestal de Texas A&M. Los investigadores indagarán sobre cómo se propagó el incendio y las pruebas podrían entregarse a la fiscalía local si es necesario.

Hasta este viernes, las autoridades no habían reportado daños generalizados ni heridos. Las autoridades del condado de Montgomery informaron tener conocimiento de una casa que se quemó por completo. El Distrito Escolar Independiente de Cleveland, con unos 12,000 estudiantes, canceló las clases como medida de precaución.

Incendios en Florida

En los Cayos de Florida, un gran incendio forestal que comenzó el martes obligó a las autoridades a cerrar las dos carreteras de acceso y salida de la cadena de islas, debido a la presencia de humo y para permitir que los bomberos trasladaran el equipo.

Las autoridades informaron que el incendio había quemado aproximadamente 34 millas cuadradas y estaba contenido en un 20 %.

Las vacaciones de primavera están en pleno apogeo en Florida, y las autoridades anunciaron que se esperaban cierres intermitentes en la US1, la principal vía que conecta el territorio continental con las islas, en los próximos días.

Además, es una carretera muy transitada por quienes viven en el territorio continental y trabajan en muchos de los hoteles y restaurantes de Cayo Largo y alrededores.

Incendios en Arkansas

En Arkansas, los equipos respondieron el miércoles a casi 100 incendios alimentados por fuertes vientos y el jueves estaban lidiando con cinco nuevos.

Los incendios cerraron varias carreteras, incluyendo un tramo de la Interestatal 530 al sureste de Little Rock, debido al denso humo.

Las llamas dañaron estructuras en varias ciudades, incluyendo Little Rock. El techo se derrumbó en St. Joseph's, un edificio de 115 años en North Little Rock que antiguamente funcionaba como orfanato y ahora alberga una organización sin fines de lucro que ofrece recursos para la agricultura urbana.

¿Qué está causando los incendios?

El sur ha experimentado recientemente condiciones frías y secas, seguidas de fuertes vientos que han avivado las llamas.

Texas ha visto peligros de incendio que van desde el extremo norte del Panhandle, donde la vegetación del suelo se congeló y secó, hasta extenderse cientos de millas al este hacia la costa.

El sur de Florida ha registrado lluvias muy leves en las últimas semanas. La temporada de lluvias no comienza hasta mediados de mayo. Se espera que otro frente frío con aire seco avance por el sur de Florida el jueves por la noche, según el meteorólogo Donal Harrigan, del Servicio Meteorológico Nacional en Miami.

Banderas rojas

El servicio meteorológico emitió alertas de bandera roja por condiciones de incendio en el este de Texas y el sur de Florida, y podría extenderlas por varios días.

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas de bandera roja cuando las condiciones son propicias para los incendios. En el sureste de Texas, los funcionarios del servicio meteorológico pronosticaron ráfagas de viento de 25 millas por hora, combinadas con una humedad de hasta el 18 %. Esta combinación continuará secando la vegetación.

Relacionados:
IncendiosIncendios ForestalesTexasFloridaDesastres

