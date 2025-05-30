Video Enormes llamas y evacuaciones: incendios masivos en Canadá afectan la calidad del aire en EEUU

El humo denso generado por decenas de incendios forestales fuera de control en Manitoba, Canadá , está cruzando la frontera y se extiende por gran parte del centro y este de Estados Unidos.

Se espera que más de una docena de estados experimenten cielos brumosos y una disminución significativa en la calidad del aire este viernes y sábado.

Las autoridades meteorológicas han emitido alertas de calidad del aire en regiones como Minnesota, Wisconsin y Michigan, donde el índice podría alcanzar niveles considerados insalubres para todos los grupos poblacionales.

Hasta el jueves, más de 160 focos estaban activos en Canadá, con cerca de la mitad fuera de control. Provincias como Manitoba y Saskatchewan han declarado el estado de emergencia ante la evacuación de miles de personas y el riesgo extremo de propagación del fuego.

Medio Oeste de EEUU se verá afectado por el humo proveniente de Canadá

Los incendios forestales en Manitoba, a más de 1.500 kilómetros de Washington D.C., han generado plumas de humo que se desplazan rápidamente hacia el sur, impulsadas por vientos del norte.

Este viernes, se prevé que una densa neblina cubra el cielo de estados del Medio Oeste, incluyendo Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana y Michigan, con concentraciones elevadas de partículas finas. En ciudades como Duluth, Green Bay, Milwaukee, Marquette y Madison, la visibilidad podría verse afectada.

También se espera que capas más livianas lleguen a otras zonas como Chicago, St. Louis y Detroit el viernes por la noche. Para el sábado, la neblina podría alcanzar el este del país, incluyendo los estados del Atlántico medio y el sureste, aunque es probable que no afecte gravemente la calidad del aire en esas regiones.

Los expertos recomiendan a personas con enfermedades respiratorias o cardíacas evitar actividades al aire libre, pues el índice de calidad del aire se encuentra en niveles 3 y 4, considerados dañinos incluso para personas sanas en exposiciones prolongadas.

Los incendios de Canadá provocaron una evacuación sin precedentes

El gobierno canadiense ha elevado su Nivel Nacional de Preparación al 5, el más alto posible, algo inusual para el mes de mayo. En Manitoba, cerca de 17.000 personas han sido evacuadas, entre ellas comunidades indígenas como Pimicikamak y Mathias Colomb, y la ciudad de Flin Flon.

El primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, declaró que esta es “la mayor evacuación en la memoria de la mayoría de la gente” y advirtió que la emergencia podría extenderse más allá del plazo inicial de 30 días. Una situación similar se vive en la provincia vecina de Saskatchewan, donde también se ha declarado la emergencia provincial ante la presión de las comunidades locales y la creciente escasez de recursos para combatir los fuegos.

En lo que va de 2025, más de 639.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego en Canadá, cifra que supera en un 40 % el promedio de la última década para esta época del año. Solo en Manitoba se han quemado casi 200.000 hectáreas, cuatro veces más de lo habitual.

Aunque el humo más denso podría disiparse con un cambio en los vientos la próxima semana, las previsiones a mediano plazo sugieren que tanto Canadá como el oeste de Estados Unidos podrían enfrentar más días de incendios e inestabilidad atmosférica durante el verano.

El cambio climático, con sus temperaturas más extremas y sequías prolongadas, ha contribuido a la gravedad de estos eventos.

