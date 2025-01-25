La lluvia aliviará los esfuerzos por apagar los incendios en California, pero crea el riesgo de una ceniza tóxica

Video Aterradora huida entre chispas de fuego volando: así se ve desde adentro un incendio en California

La lluvia que llegará este sábado al árido sur de California ayudará a los bomberos a combatir múltiples incendios forestales. Pero los fuertes aguaceros en las zonas arrasadas podrían generar también la amenaza de que corra una ceniza tóxica por ellas.

Los bomberos del condado de Los Ángeles pasaron gran parte de la semana quitando vegetación y reforzando caminos en áreas devastadas por los incendios Palisades y Eaton, que redujeron vecindarios enteros a escombros y cenizas avivados por vientos con potencia de huracán el 7 de enero.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que la mayor parte de la región probablemente recibiría menos de una pulgada de precipitación, pero "la amenaza es lo suficientemente alta como para que sea necesario prepararse para el peor de los casos" en los que aguaceros localizados causen que el lodo y los escombros fluyan colina abajo.

Se espera que la lluvia comience en la tarde del sábado, arrecie en lo que queda del fin de semana y dure hasta el lunes, dijeron los meteorólogos. Se emitieron alertas de inundaciones para algunas áreas quemadas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió una orden ejecutiva esta semana para acelerar los esfuerzos de limpieza y mitigar los impactos ambientales de los contaminantes relacionados con los incendios. Los supervisores del condado de Los Ángeles también aprobaron una moción de emergencia para instalar infraestructura de control de inundaciones y acelerar y eliminar sedimentos en las áreas afectadas por los incendios.

Los equipos de bomberos llenaron sacos de arena para las comunidades, mientras los trabajadores del condado instalaban barreras y limpiaban tuberías.

Las autoridades advirtieron que las cenizas en las zonas quemadas recientemente eran una mezcla tóxica de automóviles, productos electrónicos, baterías, materiales de construcción, pinturas, muebles y cualquier otro tipo de pertenencia personal incinerados.

Contiene pesticidas, amianto, plásticos y plomo. Por ello se instó a los residentes a usar equipo de protección mientras limpiaban.

Preocupa el flujo de escombros tras los incendios que devastaron el sur de California

Las preocupaciones sobre los flujos de escombros posteriores al incendio han sido especialmente altas desde 2018, cuando la ciudad de Montecito, en la costa de Los Ángeles, fue devastada por deslizamientos de tierra después de que un aguacero azotara las laderas de las montañas quemadas por un gran incendio. Murieron 23 personas y cientos de viviendas resultaron dañadas.

Si bien el inminente clima húmedo puso fin a semanas de ráfagas peligrosas y poca humedad, el sábado todavía ardían varios incendios forestales en todo el sur de California. Entre ellos se incluyen los incendios Palisades y Eaton, que ocasionaron la muerte de al menos a 28 personas y destruyeron más de 14,000 estructuras. La contención del incendio Palisades alcanzó el 81% y la del incendio Eaton iba por el 95%.

En el norte del condado de Los Ángeles, los bomberos lograron avances significativos contra el incendio Hughes, que provocó la evacuación de decenas de miles de personas cuando comenzó a arder el miércoles en las montañas cercanas al área del lago Castaic. Y, en el condado de San Diego, todavía había poca contención del incendio Border 2 que arrasa un área remota del desierto de la montaña Otay, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

Se espera que la lluvia rompa una racha casi récord de clima seco en el sur de California. Gran parte de la región ha recibido menos del 5% de la precipitación promedio para este momento del año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre, informó el sábado el diario Los Angeles Times.

La mayor parte del sur de California se encuentra ahora en una “sequía extrema” o en una “sequía severa”, según el U.S. Drought Monitor.

