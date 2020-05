California anuncia planes de reapertura de su economía a partir del 8 de mayo

Estadísticas recientes de casos y muertes

Tres condados “rebeldes” en California



“Yo insté al gobernador para que permitiera esa reapertura, pero los condados decidieron por sí mismos y no estaban desafiando a nadie”, dijo a Univision Noticias, el senador estatal republicano, Brian Dahle, quien representa el condado Modoc. “Allí no había ningún caso (de covid-19); una misma talla no representa a todos, porque nosotros no tenemos la misma población que San Francisco, San Diego o Los Ángeles”.