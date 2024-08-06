Arrestan a un hombre acusado de buscar sicarios para asesinar por órdenes de Irán a líderes políticos de EEUU (incluido Trump)

Video Lo que se sabe del paquistaní acusado de buscar sicarios para asesinar a Trump y otros líderes políticos

Un hombre paquistaní supuestamente vinculado a Irán fue acusado este martes de un complot para llevar a cabo asesinatos políticos en Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los investigadores creen que Donald Trump y otros políticos actuales y anteriores del gobierno estadounidense eran los objetivos previstos del complot.

Los fiscales de Brooklyn anunciaron cargos penales contra Asif Merchant, acusándolo de viajar a Nueva York para intentar contratar a un sicario para los asesinatos. El complot fue desbaratado antes de que pudiera llevarse a cabo, dice el departamento.

Los documentos judiciales no identifican a ninguno de los objetivos potenciales, pero el caso se destapó apenas unas semanas después de que funcionarios estadounidenses revelaran que una amenaza contra la vida de Donald Trump procedente de Irán motivó un refuerzo de la seguridad en los días previos a un mitin en Pensilvania el mes pasado en el que Trump resultó herido por la bala de un hombre armado.

"Este peligroso complot de asesinato por encargo fue supuestamente orquestado por un ciudadano paquistaní con estrechos vínculos con Irán y está directamente sacado del libro de jugadas iraní", dijo en el comunicado conjunto el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Christopher Wray.

¿Qué descubrieron las autoridades de EEUU sobre Asif Merchant?

Según las acusaciones en los documentos judiciales, Merchant orquestó un complot para asesinar a un político o funcionario del gobierno estadounidense.

“Aproximadamente en abril de 2024, tras pasar un tiempo en Irán, Merchant llegó a Estados Unidos procedente de Pakistán y se puso en contacto con una persona que creía que podía ayudarle con el plan. Esa persona informó de la conducta de Merchant a las fuerzas de seguridad y se convirtió en una fuente confidencial”, dice el Departamento de Justicia.

"Un complot dirigido desde el extranjero para asesinar a un funcionario público, o a cualquier ciudadano estadounidense, es una amenaza para nuestra seguridad nacional y se enfrentará con todo el poder y los recursos del FBI", agregó Wray.

¿Cuál era el plan de Asif Merchant?

De acuerdo con el Departamento de Justicia, a principios de junio, Merchant se reunió con el informante en Nueva York y le explicó su plan de asesinato.

Merchant dijo al informante que la oportunidad que tenía “no era una oportunidad única y que sería continua. Después Merchant hizo con la mano un movimiento de "pistola en el dedo", indicando que la oportunidad estaba relacionada con un asesinato”, dice el documento.

El pakistaní además dijo que las víctimas serían "elegidas aquí", es decir, en Estados Unidos. Merchant explicó al informante que su trama incluía múltiples planes delictivos como “robar documentos o unidades USB del domicilio de un objetivo, planear una protesta y asesinar a un político o funcionario del gobierno”.

Merchant le dijo al informarte que el asesinato se produciría después de que él abandonara Estados Unidos y que se comunicaría con él desde el extranjero utilizando palabras en clave.

¿Cómo detuvieron el plan de Asif Merchant?

A mediados de junio, Merchant se reunió con los supuestos sicarios, que en realidad eran agentes encubiertos de las fuerzas de seguridad estadounidenses en Nueva York, informó el Departamento de Justicia.

Merchant informó a los agentes encubiertos que buscaba tres servicios de ellos: “robo de documentos, organización de protestas en mítines políticos y que mataran a una persona política".

El pakistaní también dijo que los sicarios recibirían instrucciones sobre a quién matar la última semana de agosto o la primera de septiembre, después de que Merchant hubiera partido de Estados Unidos.

Merchant comenzó entonces a organizar los medios para obtener 5,000 dólares en efectivo para pagar a los agentes encubiertos como anticipo del asesinato y finalmente recibió la ayuda de una persona en el extranjero.

El 21 de junio, Merchant se reunió con los agentes encubiertos en Nueva York y les pagó el anticipo. Después de que el hombre pagara el dinero, uno de los agentes dijo: "ahora estamos conectados", a lo que Merchant respondió "sí".

Fue hasta mediados de julio que el pakistaní hizo arreglos para salir de EEUU y el viernes 12 de julio las fuerzas del orden detuvieron a Merchant antes de que pudiera abandonar el país. Merchant declaró que tiene mujer e hijos en Irán y en Pakistán.

Una venganza de Irán por la muerte de Qassem Soleimani

Las autoridades estadounidenses relacionaron inmediatamente a Asif Merchant con una estrategia de venganza iraní por el asesinato del líder militar iraní Qassem Soleimani.

"Durante años, el Departamento de Justicia ha estado trabajando agresivamente para contrarrestar los esfuerzos descarados e implacables de Irán para tomar represalias contra funcionarios públicos estadounidenses por el asesinato del general iraní Soleimani", dijo el fiscal general Merrick Garland en el comunicado.

Soleimani era el líder del cuerpo de élite Quds, de la Guardia Islámica Revolucionaria, designada como una organización terrorista por Washington y a quien el Pentágono acusa de ser responsables "de la muerte de cientos de estadounidenses y miembros de la coalición y de haber herido a otros miles".

En 2020 un ataque estadounidense en el aeropuerto de Bagdad contra el convoy en el que viajaba Soleimani, causó su muerte. Varios medios estadounidenses, citando a oficiales del Pentágono, afirmaron entonces que el presidente Donald Trump autorizó la operación que acabó con la vida del importante líder militar iraní.

"La persecución de antiguos y actuales funcionarios por parte de actores extranjeros es una afrenta a nuestra soberanía y a nuestras instituciones democráticas, y el Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas posibles para desenmascarar y desbaratar esta atroz actividad", declaró el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

"El Departamento de Justicia no escatimará recursos para desbaratar y responsabilizar a quienes pretendan llevar a cabo la conspiración letal de Irán contra ciudadanos estadounidenses y no tolerará los intentos de un régimen autoritario de atentar contra funcionarios públicos estadounidenses y poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo Garland en el comunicado.

