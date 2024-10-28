Cambiar Ciudad
Billete de lotería

Se encontró $20 en el suelo, los jugó en un raspadito y se ganó $1 millón

El ganador fue a reclamar su premio a la sede de la lotería el pasado viernes y tuvo que tomar una decisión. El hombre podía elegir entre recibir una renta vitalicia de 50,000 dólares a lo largo de 20 años o en un pago único de 600,000 dólares.

Por:
Univision
Video Abuela decide no subirse a un avión y acaba ganando 5 millones de dólares

La vida le sonrió dos veces a un hombre de Carolina del Norte. Primero, se encontró en el suelo un billete de $20 dólares que usó para comprar un raspadito de lotería que resultó estar premiado con un millón de dólares.

De acuerdo con un comunicado de la lotería de Carolina del norte, Jerry Hicks encontró un billete en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, los recogió y entró en la tienda Speedway el pasado 22 de octubre. Ahí Hicks compró un rasca y gana de Extreme Cash y el boleto resultó premiado por un millón de dólares.

PUBLICIDAD

Hicks estuvo a punto de quedarse sin su nueva fortuna, ya que en realidad él quería un boleto para otro sorteo, pero en la tienda ya no tenían disponibles, así que decidió comprar el raspadito de Extreme Cash.

Más sobre Billete de lotería

Powerball llega a los $565 millones: estas son 5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería
5 mins

Powerball llega a los $565 millones: estas son 5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería

Estados Unidos
Demanda a la Lotería de Texas por no pagarle un premio de $83.5 millones que ganó en febrero
3 mins

Demanda a la Lotería de Texas por no pagarle un premio de $83.5 millones que ganó en febrero

Estados Unidos
Esta anciana de 83 años se ganó la lotería en Florida y un hombre la asaltó para robarle el premio
3 mins

Esta anciana de 83 años se ganó la lotería en Florida y un hombre la asaltó para robarle el premio

Estados Unidos
5 ganadores de premios de la lotería este 2024 cuyas historias de suerte son increíbles
6 mins

5 ganadores de premios de la lotería este 2024 cuyas historias de suerte son increíbles

Estados Unidos
Tuvo que trabajar en su día libre, pero esta empleada de Walmart se hizo millonaria con un boleto de lotería que compró en la tienda
1 mins

Tuvo que trabajar en su día libre, pero esta empleada de Walmart se hizo millonaria con un boleto de lotería que compró en la tienda

Estados Unidos
Tres amigos ganan $1.4 millones tras jugar por años la lotería cada vez que su premio era grande
2 mins

Tres amigos ganan $1.4 millones tras jugar por años la lotería cada vez que su premio era grande

Estados Unidos
Alguien ganó $1,100 millones del Mega Millions hace 6 meses, pero no ha reclamado su premio
2 mins

Alguien ganó $1,100 millones del Mega Millions hace 6 meses, pero no ha reclamado su premio

Estados Unidos
Un hombre de Michigan atinó solo 4 de los 5 números de sorteo de la lotería... al día siguiente jugó de nuevo y se llevó el premio mayor
2 mins

Un hombre de Michigan atinó solo 4 de los 5 números de sorteo de la lotería... al día siguiente jugó de nuevo y se llevó el premio mayor

Estados Unidos
Revelan quién es el ganador del premio de $1,300 millones del Powerball en Oregon: es inmigrante y padece de cáncer
2 mins

Revelan quién es el ganador del premio de $1,300 millones del Powerball en Oregon: es inmigrante y padece de cáncer

Estados Unidos
5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería que te sorprenderán
5 mins

5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería que te sorprenderán

Estados Unidos

“No tenían el boleto que buscaba, así que compré ese en su lugar”, contó el hombre entre risas mientras recordaba lo afortunado que fue en ese momento.

Notas Relacionadas

5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería que te sorprenderán

5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería que te sorprenderán

Estados Unidos
5 min


Hicks fue a reclamar su premio a la sede de la lotería el pasado viernes y tuvo que tomar una decisión. El hombre podía elegir entre recibir una renta vitalicia de 50,000 dólares a lo largo de 20 años o en un pago único de 600,000 dólares.

El ganador eligió la suma de 600, 000 dólares tras las retenciones de impuestos estatales y federales de 429,007 dólares.

Hicks planea utilizar sus ganancias para jubilarse después de trabajar como carpintero durante 56 años. También piensa ayudar a sus hijos, pero dijo que sabe lo primero que quiere hacer después de reclamar sus ganancias.

“Vamos a ir directamente al Golden Corral y comer todo lo que tengan”, dijo riendo.

Mira también:

Video Lo que se sabe del inmigrante que ganó el histórico premio de $1,300 millones del Powerball
Relacionados:
Billete de loteríaRaspaditos de la loteríaGanador de la loteríaMillonarioNúmeros de la SuerteCarolina del NorteEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX