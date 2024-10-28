Se encontró $20 en el suelo, los jugó en un raspadito y se ganó $1 millón

Video Abuela decide no subirse a un avión y acaba ganando 5 millones de dólares

La vida le sonrió dos veces a un hombre de Carolina del Norte. Primero, se encontró en el suelo un billete de $20 dólares que usó para comprar un raspadito de lotería que resultó estar premiado con un millón de dólares.

De acuerdo con un comunicado de la lotería de Carolina del norte, Jerry Hicks encontró un billete en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, los recogió y entró en la tienda Speedway el pasado 22 de octubre. Ahí Hicks compró un rasca y gana de Extreme Cash y el boleto resultó premiado por un millón de dólares.

PUBLICIDAD

Hicks estuvo a punto de quedarse sin su nueva fortuna, ya que en realidad él quería un boleto para otro sorteo, pero en la tienda ya no tenían disponibles, así que decidió comprar el raspadito de Extreme Cash.

“No tenían el boleto que buscaba, así que compré ese en su lugar”, contó el hombre entre risas mientras recordaba lo afortunado que fue en ese momento.



Hicks fue a reclamar su premio a la sede de la lotería el pasado viernes y tuvo que tomar una decisión. El hombre podía elegir entre recibir una renta vitalicia de 50,000 dólares a lo largo de 20 años o en un pago único de 600,000 dólares.

El ganador eligió la suma de 600, 000 dólares tras las retenciones de impuestos estatales y federales de 429,007 dólares.

Hicks planea utilizar sus ganancias para jubilarse después de trabajar como carpintero durante 56 años. También piensa ayudar a sus hijos, pero dijo que sabe lo primero que quiere hacer después de reclamar sus ganancias.

“Vamos a ir directamente al Golden Corral y comer todo lo que tengan”, dijo riendo.

Mira también: