Esta anciana de 83 años se ganó la lotería en Florida y un hombre la asaltó para robarle el premio

La buena suerte de una mujer de 83 años duró muy poco. Tras haber ganado unos cuantos dólares con un billete de lotería fue robada por un hombre afuera de la tienda donde fue a cobrar su premio.

El asalto quedó grabado en las cámaras de vigilancia del negocio, por lo que la oficina del Sheriff del condado de Orange, en Florida pidió ayuda para identificar al sospechoso que finalmente fue arrestado un día después.

En un comunicado, las autoridades locales informaron que el robo ocurrió en el estacionamiento de una tienda de conveniencia llamada Buddy's Food and Lotto en Curry Ford Road, cerca de la intersección con S. Goldenrod Road, la mañana del 15 de enero.

La policía identificó al sospechoso como Diego Stalin Tavarez Fleury y compartió un video de las cámaras de vigilancia donde se ve al hombre agredir a la anciana para robarle su dinero.

Las autoridades no revelaron la identidad de la mujer ni la cantidad que le fue robada, pero la cadena WESH 2 de NBC News, entrevistó este miércoles a una mujer llamada Ruth Monroe que dice haber sido la víctima.

Monroe contó a la cadena que Tavarez Fleury le robó poco más de 200 dólares.

Cámaras de vigilancia muestran a Diego Stalin Tavarez Fleury robándole a una anciana

En el video compartido por la policía se puede observar a la mujer de 83 años saliendo de la tienda y dirigirse a su auto estacionado a pocos pies de la puerta del establecimiento.

En la grabación se observa que Tavarez Fleury estaba fuera de la tienda y mientras la mujer trataba de abrir la puerta de su auto, el hombre que vestía sudadera roja y gorra se acerca a ella.

Tras cruzar pocas palabras con ella, el ladrón intenta arrebatarle sus pertenencias, pero la mujer pone resistencia y las conserva.

Poco después otro hombre que sale de la tienda y enfrenta a Tavarez Fleury por intentar quitarle el dinero a la anciana, pero en cuestión de segundos Tavarez Fleury se lanza contra la mujer y forcejea con ella mientras el otro hombre lo sujeta por la espalda tratando de detener el robo.

HELP US CATCH THIS SUSPECT



We need your help locating this suspect. Deputies responded to a robbery involving an 83-year-old woman who was violently robbed of her lottery winnings outside a store on Curry Ford Road, near the intersection of S. Goldenrod Road, on the morning of… pic.twitter.com/9H0Mp5nGHH — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 15, 2025

Los tres forcejean por varios segundos. En el altercado, la anciana cae al suelo, pero sigue sujetando al ladrón por la pierna, por lo que es arrastrada por el piso.

Mientras que el otro hombre que intervino, y del cual las autoridades no revelaron la identidad, sigue sujetando a Tavarez Fleury por la espalda hasta que este le da un golpe y logra liberarse.

Entonces Tavarez Fleury logra escapar de la escena con las ganancias de la lotería de la anciana.

La policía detiene a Diego Stalin Tavarez Fleury tras robo a anciana

Tavarez Fleury fue detenido este jueves por las autoridades locales.

"Gracias a la ayuda de nuestra comunidad ¡Tavarez Fleury ha sido detenido y está en la cárcel!", dice una publicación en redes sociales del oficina del Sheriff del condado de Orange.

De acuerdo con documentos obtenidos por la cadena WESH 2, el hombre enfrentará cargos por robo por arrebato repentino y agresión a una persona mayor de 65 años.

La cadena entrevistó a los empleados de la tienda donde ocurrieron los hechos y una de las empleadas dijo que, aunque Tavarez Fleury no es un cliente frecuente del establecimiento, usualmente pasa el rato afuera de la tienda.

“Es un alborotador y un problemático”, dijo Sun Lee a la cadena.

Mientras que en Facebook una mujer identificada como Tricia Monroe, dijo que la anciana que fue agredida por Tavarez Fleury es su suegra y que tras el incidente la mujer solo sufrió raspones en el cuerpo.

Ruth Monroe acudió al otro día a la misma tienda donde fue víctima del robo y dijo a la cadena WESH 2 que no dejaría que el incidente la detuviera y que había acudido al lugar a comprar más billetes de lotería.

