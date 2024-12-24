5 ganadores de premios de la lotería este 2024 cuyas historias de suerte son increíbles

Video Revisa tu boleto de Mega Millions: podrías haber ganado un premio de $197 millones que está a punto de vencer

Como dice el dicho: “Cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas”. Este popular refrán parece confirmarse con las historias fortuitas de ganadores de la lotería que con un golpe de suerte se volvieron millonarios de la noche a la mañana.

Hay personas que pasan años de su vida jugando la lotería y no logran ganar el premio gordo y a otros la buena suerte les favorece de un momento a otro, que ni ellos pueden creerlo.

Te contamos las historias de cinco ganadores de premios de la lotería cuyos golpes de suerte son increíbles. Y aquí te recordamos el premio récord para un mes de diciembre que sorteará Mega Millions.

1. Atinó solo 4 de los 5 números del sorteo de la lotería... al día siguiente jugó de nuevo y se llevó el premio mayor

Un hombre de 53 años de Michigan, que suele comprar boletos de la lotería con frecuencia, se sintió frustrado luego de que atinara 4 de los 5 números en uno de los sorteos, se quedó tan cerca del premio mayor que no podía creerlo. Pero no se desanimó y, al día siguiente, la vida le dio una sorpresa cuando acertó los cinco números de otro sorteo.

El jugador del condado de Macomb, que prefirió permanecer en el anonimato, ganó el premio mayor del Fantasy 5, informó la lotería de Michigan en un comunicado en agosto. El premio fue de $795,905 y el boleto fue comprado a través de la tienda en línea de la lotería.

"Siempre compro boletos de Fantasy 5 si el bote supera los 250,000 dólares", dijo el jugador. "Normalmente compro mis boletos en la tienda, pero la noche del sorteo me di cuenta de que me había olvidado de comprar algunos, así que entré en MichiganLottery.com y compré dos", contó.

El hombre no podía creer que fuera tan afortunado y pensó que se trataba de una estafa cuando recibió el correo electrónico con las buenas noticias.

“Cuando vi 795,905 dólares pendientes, lo primero que pensé fue que se trataba de una estafa. Ahora que estoy en la oficina de la lotería reclamando mi premio, ¡empiezo a darme cuenta de que esto es real!”, dijo el jugador.

2. "Decretaron" que iban a ganar el premio mayor y se convirtieron en millonarios

Los ganadores del cuarto premio más alto del Powerball jamás imaginaron que una broma por mensaje se convertiría en una realidad y los haría ganadores de $1,300 millones.

Cheng ‘Charlie’ Saephan, de Portland, Oregon, junto a su pareja, Duanpen, fueron los ganadores del histórico premio mayor del sorteo de Powerball en marzo.

El hombre, que fue presentado en abril en una conferencia de prensa de la lotería junto a esposa, anunció que dividirían el premio a partes iguales con una amiga, Laiza Chao, que cooperó con $100 para comprar varias entradas del sorteo.

‘Charlie’ relató que después de que Laiza Chao comprara los billetes con dinero suyo y de él, ella le envió una foto de los boletos y le dijo: “Somos multimillonarios”. Era una broma antes del sorteo, dijo, pero al día siguiente se hizo realidad.

Al momento de reclamar el premio, los afortunados eligieron la opción de un solo pago por lo que los ganadores se llevarán $422 millones después de impuestos, dijo la lotería de Oregon.

“Podré mantener a mi familia y mi salud”, dijo el hombre, que es un inmigrante de Laos que padece cáncer desde hace ocho años. “Buscaré un buen médico para mí”, dijo en abril.

3. Se encontró $20 en el suelo, los jugó en un raspadito y se ganó $1 millón

La vida le sonrió dos veces a un hombre de Carolina del Norte. Primero, se encontró en el suelo un billete de $20 dólares que usó para comprar un raspadito de lotería que resultó estar premiado con un millón de dólares.

Jerry Hicks contó a la lotería de Carolina del Norte que encontró un billete en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, lo recogió y entró en la tienda Speedway el pasado 22 de octubre. Ahí Hicks compró un rasca y gana de Extreme Cash y el boleto resultó premiado por un millón de dólares.

Pero Hicks estuvo a punto de quedarse sin su nueva fortuna, ya que en realidad él quería un boleto para otro sorteo, pero en la tienda ya no tenían disponibles, así que decidió comprar el raspadito de Extreme Cash.

“No tenían el boleto que buscaba, así que compré ese en su lugar”, contó el hombre entre risas mientras recordaba lo afortunado que fue en ese momento.

El ganador eligió la opción de un pago único por la suma de 600, 000 dólares tras las retenciones de impuestos estatales y federales de 429,007 dólares.

4. Tuvo que trabajar en su día libre, pero se hizo millonaria con un boleto de lotería que compró en su empleo

Rebeca González, una empleada de Walmart, cuenta que no estaba muy feliz cuando recibió una llamada de última hora para que se presentara a trabajar en su día de descanso.

“Era el día del trabajo y solo me necesitaban tres horas. Yo quería estar en casa con mi familia porque planeábamos hacer una barbacoa”, contó la mujer a la Lotería de California en noviembre.

González dice que ahora puede reírse de ese mal momento porque todo valió la pena. Y es que, después de que terminó su turno, la mujer compró un raspadito de ‘Single Double Triple’ de una máquina expendedora de la lotería de California en la tienda Walmart en la que trabaja.

La mujer, que vive en Los Ángeles, acabó ganando el premio mayor de $1 millón tras comprar su raspadito que le costó $10.

“Había planeado comprar uno en mi descanso, pero estaba tan ocupada que lo olvidé por completo. No me acordé de que iba a comprar un raspadito hasta que me iba por la noche y pasé por delante de las máquinas”, relató González riendo.

La tienda de Walmart donde se vendió el boleto ganador recibirá una bonificación de $5,000, informó la Lotería de California en el comunicado.

A pesar de su nueva fortuna, González dijo seguirá trabajando en Walmart, ya que su gerente le pidió que siguiera en su puesto hasta que pasaran las fiestas decembrinas.

5. Mujer descubre que ganó $1 millón con un boleto de lotería que no recordaba haber comprado

Una mujer que vive en Illinois era millonaria sin saberlo, pues había comprado un boleto de lotería Lucky Day Lotto que jugaba el 20 de octubre, pero nunca revisó los resultados ya que había olvidado que tenía dicho billete.

La mujer estaba de compras en un supermercado y de último minuto decidió comprar el billete. Días después lo encontró y al comprobar los números descubrió que era la ganadora de $1,000,000.

La mujer dijo a la lotería del estado que planea usar sus ganancias para viajar.

