Billete de lotería

Tuvo que trabajar en su día libre, pero esta empleada de Walmart se hizo millonaria con un boleto de lotería que compró en la tienda

La ganadora cuenta que no podía creer cuando vio que había obtenido el premio mayor de $1 millón. Dice que con el dinero por fin ha podido pagar todas sus deudas, y ahora ella y su marido están a punto de comprar una casa nueva.

Por:
Univision
Rebeca González, una empleada de Walmart, cuenta que no estaba muy feliz cuando recibió una llamada de última hora para que se presentara a trabajar en su día de descanso.

“Era el día del trabajo y solo me necesitaban tres horas. Yo quería estar en casa con mi familia porque planeábamos hacer una barbacoa”, contó la mujer a la Lotería de California este martes.

González dice que ahora puede reírse de ese mal momento porque todo valió la pena. Y es que, después de que terminó su turno, la mujer compró un raspadito de ‘Single Double Triple’ de una máquina expendedora de la lotería de California en la tienda Walmart en la que trabaja.

La mujer, que vive en Los Ángeles, acabó ganando el premio mayor de $1 millón tras comprar su raspadito que le costó $10.

“Había planeado comprar uno en mi descanso, pero estaba tan ocupada que lo olvidé por completo. No me acordé de que iba a comprar un raspadito hasta que me iba por la noche y pasé por delante de las máquinas”, relató González riendo.

La tienda de Walmart donde se vendió el boleto ganador recibirá una bonificación de $5,000, informó la Lotería de California en el comunicado.

A pesar de su nueva fortuna, González dijo seguirá trabajando en Walmart, ya que su gerente le pidió que siguiera en su puesto hasta que pasaran las fiestas decembrinas.

