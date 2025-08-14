Powerball llega a los $565 millones: estas son 5 historias extraordinarias de ganadores de la lotería

Video Más de 1,100 millones de dólares en juego: este es el acumulado entre el Mega Millions y el Powerball

Los aficionados a jugar la lotería tienen muchas veces rituales para elegir los números por los que apostar, otros prefieren que sea el azar, esperando que la buena fortuna les sonría. Bien dicen: “Cuando te toca, ni aunque te quites; cuando no te toca, ni aunque te pongas”

Ahora que el Powerball llega a la astronómica cifra de $565 millones para el sorteo del viernes, te contamos cinco casos extraordinarios, donde los jugadores no esperaban ganar, pero la suerte estuvo a su favor.

1. Un hombre de Maryland ganó la lotería tres veces... ¡con los mismos números!

En abril del año pasado, un hombre de Maryland ganó la lotería por tercera vez en menos de un año y lo hizo con la misma combinación de números, según un comunicado de la Lotería estatal.

En esa tercera ocasión, el afortunado, identificado como Craig Jones, ganó de nueva cuenta $50,000, la misma cantidad que había ganado en otros dos billetes en mayo de 2022. Jones, residente del condado de Charles, jugó los números 4-8-5-4-8, de la lotería 'Pick 5'. La posibilidad de ganar el premio de $50,000 en ese sorteo es de 1 en 100,000, según el sitio web del juego.

El afortunado dijo entonces que espera seguir jugando en diferentes sorteos. “Juego a la lotería todo el tiempo. Nunca sabes. No puedes ganar si no juegas”, declaró.

2. Gana $1 millón al irse a comprar 'el raspadito' después de que se le colaran en la fila

La suerte de Stephen Muñoz Espinoza, como él mismo reconoce, es "difícil de creer". Y sin duda también una recompensa a la paciencia y los buenos modales.

"Era el final de un largo día y estaba cansado. Me detuve en Publix y estaba a punto de comprar un boleto en la máquina cuando un hombre se interpuso justo en frente de mí”, dijo Muñoz a los funcionarios de la lotería de Florida en enero del año pasado.

“En lugar de confrontarlo, decidí que lo mejor era comprar un boleto en el mostrador. ¡No podía creer que había ganado un millón de dólares!", agregó este residente de Delray Beach.

El hombre eligió recibir sus ganancias a través de un pago único de $820,000. Muñoz ganó en el juego 500X THE CASH, cuyos boletos tienen un costo de $50 cada uno y ofrece un premio mayor de $25 millones, el más grande en un juego 'raspadito' en Florida.

Según un comunicado de la Lotería de la Florida, las probabilidades generales de ganar del juego son de 1 en 4.5.

3. Casi se queda sin combustible, compra gasolina y un billete de lotería con el que gana $1 millón

Un hombre de Kentucky creyó que la mala fortuna lo perseguía cuando vio que el medidor de combustible de su vehículo marcaba la reserva. Decidió detenerse en una estación para comprar gasolina y ahí su aparente mala suerte dio un giro radical porque se ganó un premio mayor de la lotería.

De acuerdo con un comunicado de la Lotería del estado de Kentucky, Michael Schlemmer, originario de Corbin, ganó $1 millón con un juego de raspar que adquirió el pasado 18 de mayo.

Schlemmer cuenta que solo tenía $40 y decidió dividir el dinero, $20 para combustible y $20 para el boleto tipo 'raspadito'. El hombre no podía creer que la suerte lo había favorecido y regresó a la tienda minutos después.

“Nada pasó por mi mente”, contó Schlemmer. “Simplemente me levanté y volví a la tienda y se los mostré (a los empleados de la tienda). No lo creeré hasta que no tenga el cheque en la mano”, dijo en ese momento.

Días después, Schlemmer salió de la sede de la lotería con un cheque por $616,330 después del pago de impuestos. Eligió tomar el pago en efectivo total por $862,000 en lugar de los pagos de anualidades.

4. Ganó $2 millones en la lotería... pero descubrió que tenía el boleto premiado cuatro meses después

Un hombre en Michigan estuvo a punto de tirar su suerte a la basura. Solía acumular los boletos no premiados en su auto, y ahí se coló uno que sí era ganador, pero él nunca lo notó.

"Hace unos cuatro meses compré este boleto (del sorteo) 'Money', pero no vi que había ganado cuando lo rasqué, así que lo puse en el compartimiento del carro junto con otros boletos sin premio”, dijo en diciembre el hombre que no fue identificado por la lotería de Michigan.

El afortunado contó que su esposa le dio unos boletos de lotería para que comprobara si eran ganadores o no. Entonces, decidió tomar los que tenía guardados en el auto y comprobar si tenían algún premio.

“Cuando escaneé el billete de 'Money', recibí un mensaje para reclamar un premio en la oficina de la lotería”, cuenta el hombre. “Ahí descubrí el símbolo '2 MIL' debajo, me quedé sin palabras. Es un milagro que este billete no acabara en la basura", dijo.

El afortunado eligió un pago único de aproximadamente 1.3 millones de dólares, en lugar de una anualidad por el importe total, informó la lotería en un comunicado en diciembre.

Desde que se lanzó el boleto de 'raspadito' 'Money' en marzo de 2023, “los jugadores han ganado más de 47 millones de dólares jugando”, informó la lotería del estado en un comunicado.

5. Un error que se convirtió en golpe de suerte: ganó $25,000 al año de por vida en la lotería

Michael Sopejstal, de 60 años, ganó el premio mayor cuando su boleto de 'Lucky For Life' acertó las cinco bolas blancas sorteadas. Los números elegidos de manera automática lo hicieron ganar $25,000 de por vida... pero nada de esto hubiera sido posible si el empleado de una gasolinería que le vendió el boleto no hubiese cometido un error.

"Le pedí al vendedor un billete para 10 sorteos, pero por error imprimió un billete con 10 líneas para un sorteo, pero le dije que igual lo quería”, contó a la lotería de Michigan el afortunado ganador en noviembre del año pasado.

El ganador eligió recibir su premio en un pago único de $390,000 dólares, en lugar de una renta vitalicia de $25,000 anuales durante 20 años o de por vida, lo que fuera mayor.

Sopejstal contó entonces que, con sus ganancias, planea viajar y ahorrar el resto. Sin embargo, todavía debe considerar que, para premios de más de $5,000, la lotería retiene ciertos porcentajes para el pago de los impuestos federales (24%) y estatales (4.25% en este caso).

