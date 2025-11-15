Mega Millions tiene un ganador: un jugador de Georgia se lleva el pote completo de $980 millones

Video Revisa tu boleto del Mega Millions: puedes ser el ganador de un premio millonario que aún no ha sido reclamado

Un jugador de Georgia fue el ganador del acumulado de $980 millones del Mega Millions este viernes, según informó la lotería en un comunicado. Se trata del octavo premio más grande en la historia de este juego.

El boleto ganador tenía los números 1, 8, 11, 12, 57 y el Mega Ball 7. Fue vendido en un supermercado Publix en Newman, al suroeste de Georgia, y fue emitido por una máquina de selección aleatoria de boletos Quik Pik.

PUBLICIDAD

La tienda ahora puede llevarse $50,000 como incentivo por haber vendido el boleto ganador.

"Nos complace felicitar al mayor ganador en la historia de nuestro estado", dijo el presidente de la lotería de Georgia, Gretchen Corbin. Se trata del mayor premio que se pagará en la historia de juegos del estado, sobrepasando un récord anterior de otro boleto del Powerball que se llevó en octubre de 2024 unos $478 millones. Dos personas compartieron el premio en esa ocasión.

El ganador del Mega Millions ahora tiene dos opciones: puede recibir el dinero en pagos anuales por los siguientes 30 años o puede llevarse $452.2 millones en efectivo, antes del descuento de impuestos.

En Georgia, tiene 180 días para reclamar su premio, desde el día del sorteo. También puede optar por permanecer anónimo, siempre que el premio sea superior a $250,000.

El ganador más reciente del premio mayor de Mega Millions fue un jugador de Arizona que el 27 de junio fue premiado con $348 millones. Antes, un bote de $112 millones se quedó el 18 de abril en Ohio, mientras que el 25 de marzo fue un jugador de Cortland, Illinois, quien se llevó $349 millones.

Cómo se juega el Mega Millions

Para participar en el sorteo, el jugador debe elegir seis números de dos grupos separados. En el primer grupo se deben seleccionar cinco números del 1 al 70 (las bolas blancas), mientras que en el segundo solo se elige un número del 1 al 25 (la Mega Ball dorada).

PUBLICIDAD

También es posible seleccionar Easy Pick/Quick Pick, donde una máquina elige los números de forma aleatoria.

Un concursante gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. Hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde $10 hasta el premio mayor, que inicia siempre desde los $50 millones.