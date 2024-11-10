Tres amigos ganan $1.4 millones tras jugar por años la lotería cada vez que su premio era grande

Video ¿Por qué el ganador del premio de $1,300 millones del Powerball recibirá solo unos $100 millones?

Tres hombres de Illinois, que han sido amigos por décadas, ganaron este mes el premio mayor de la lotería del estado, tras años comprando boletos con el dinero que juntaban entre ellos.

De acuerdo con un comunicado de la lotería de Illinois, un hombre identificado como Tommy Lotto compró el boleto el pasado 4 de noviembre en una gasolinera cerca del aeropuerto Midway de Chicago. El billete ganador acertó los cinco números del sorteo de Lucky Day Lotto y se llevó el premio gordo de $1.4 millones.

“Después de darme cuenta de la gran victoria, volví al lugar donde compré el boleto y compartí la emocionante noticia con la encargada, Teresa. Vivo en la zona desde hace mucho tiempo, así que ya nos conocemos”, contó Tommy Lotto. “Juro que se le fue el color del rostro cuando le di la noticia porque se quedó muy sorprendida. Luego se echó a reír y se alegró mucho por mí", dijo el hombre a la lotería.

Tommy Lotto compartió la noticia con los otros dos amigos con los cuales ha comprado boletos de lotería durante años esperando ganar.

“Tenemos un grupo de amigos, y de vez en cuando juntamos nuestro dinero y apostamos por un billete de lotería cuando los premios son grandes”, contó.

“Cuando Tommy nos llamó y nos dijo que habíamos ganado, pensamos que bromeaba, pero luego nos leyó los números. Nuestras familias y vecinos están felices por nosotros”, contó uno de los amigos.

Otro de los amigos ganadores se rió y añadió: “De hecho, llamé a mi jefe para darle la noticia. Le dije: ‘Me gané la lotería... ¡pero seguiré yendo a trabajar!’”.

¿Qué harán con su parte del premio los tres amigos ganadores de la lotería en Illinois?

Los tres afortunados amigos cobraron el premio bajo el nombre de ‘Tommy Lotto and crew’, dijo el comunicado de la lotería.

Cuando se les preguntó qué pensaban hacer con su inesperado premio, Lotto contó que planea ayudar a pagar la boda de su hija. “También soy un gran fan de los Blackhawks y me hace ilusión invitar a mis amigos y familiares a muchos partidos esta temporada", agregó.

Otro de los ganadores está encantado de poder invertir en su jubilación y el otro planea ayudar a pagar la matrícula universitaria de sus hijos. “Es un premio que nos cambiará la vida”, coinciden.

Por vender el boleto ganador, la gasolinera recibirá una bonificación del 1% del importe del premio, es decir, $14,000.

No es la primera vez que el minorista vende un billete de lotería ganador. A principios de este año, se compró en la misma gasolinera un billete ganador de $450,000 de la lotería Lucky Day Lotto.

En lo que va de año, se han vendido más de 11.4 millones de billetes ganadores de Lucky Day Lotto, con premios totales que ascienden a más de $61.8 millones para los jugadores de la Lotería de Illinois.

