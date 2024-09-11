Cambiar Ciudad
Mega Millions

Alguien ganó $1,100 millones del Mega Millions hace 6 meses, pero no ha reclamado su premio

Según las reglas del sorteo, el ganador tiene hasta un año para solicitar el premio. Una ley aprobada en 2020 en Nueva Jersey, le da al afortunado la opción de permanecer en el anonimato.

Por:Univision
Video Revisa tu boleto del Mega Millions: puedes ser el ganador de un premio millonario que aún no ha sido reclamado

El afortunado ganador de un premio de $1,128 millones de dólares se ha tomado su tiempo para reclamar el premio. Han pasado casi seis meses del sorteo y la persona aún no ha solicitado su dinero.

Esta fue la primera vez que se ganó premio mayor del sorteo de Mega Millions en 2024, en un sorteo el 26 de marzo por un jugador de Nueva Jersey que aún no ha reclamado su premio, confirmó la lotería a USA Today.

Según las reglas del sorteo, el ganador tiene hasta un año para solicitar el premio y según una ley aprobada en 2020 en Nueva Jersey, el afortunado tienen la opción de permanecer en el anonimato, sin embargo, deben mostrar una identificación adecuada al reclamar su premio en la sede de la lotería, dice el sitio web del sorteo.

Aunque el premio es por 1,128 millones de dólares la persona que ganó el premio puede optar por una opción de un pago en efectivo por $537.5 millones.

Este fue el boleto ganador del sorteo del Mega Millions del 26 de marzo

El boleto ganador se vendió en una tienda de licores en Neptune Township, en el condado de Monmouth. La tienda recibirá una comisión extra de $30,000 por vender el boleto ganador.

Los números ganadores del sorteo del martes 26 de marzo fueron: 07, 11, 22, 29 y 38. El número de la Mega Bola de Oro fue el 04. El número multiplicador fue el 02.

De acuerdo con el sitio web de Mega Millions, Nueva Jersey no es ajeno a los grandes botes ya que lo han ganado 28 veces.

El anterior mayor bote de Mega Millions ganado en Nueva Jersey es de marzo de 2018, con un valor anual de 533 millones de dólares.

Los sorteos ganadores del premio mayor del Mega Millions en 2024

10 de septiembre de 2024: $810 millones, con una opción en efectivo de $409.3 millones ganado en Texas. El boleto fue vendido en Murphy, Sugar Land.

4 de junio de 2024: $552 millones o la opción en efectivo de $260.2 millones. El sorteo fue gando por un jugador anónimo en Illinois con un boleto comprado en línea a través de la Lotería de Illinois.

26 de marzo de 2024: El sorteo sin reclamar por 1,128 millones de dólares, con una opción en efectivo de 536,6 millones. El billete ganador se compró en Nueva Jersey en una licorería.

