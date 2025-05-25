Demanda a la Lotería de Texas por no pagarle un premio de $83.5 millones que ganó en febrero

Video Un hombre sin hogar gana $1 millón con un raspadito de la lotería: "No lo podía creer"

Una mujer de Texas demandó a la Comisión de la Lotería de ese estado por no haber recibido todavía el pago de un premio de 83.5 millones de dólares que ganó en febrero de 2025.

La demandante, identificada como Jane Doe, adquirió el boleto ganador del juego 'Lotto Texas' a través de la aplicación Jackpocket, una plataforma intermediaria de lotería que permite a los usuarios comprar boletos en línea.

PUBLICIDAD

Según documentos judiciales obtenidos por CNN, la mujer compró el boleto el 17 de febrero de 2025, y sus números coincidieron con los del sorteo de esa noche. Al día siguiente, recibió una notificación por correo electrónico informándole de su premio.

Sin embargo, una semana después del sorteo, el entonces director ejecutivo de la Comisión de la Lotería de Texas, Ryan Mindell, anunció la intención de prohibir los servicios de mensajería de lotería en el estado. La prohibición entró en vigor el 19 de mayo de 2025. Mindell renunció en abril, y Sergio Rey asumió como director ejecutivo interino.

La Comisión ha retenido el pago del premio de Jane Doe, alegando que su compra a través de Jackpocket está bajo investigación. La mujer y su abogado, Randy Howry, argumentan que la compra fue legal en el momento del sorteo y que la Comisión no puede cambiar las reglas retroactivamente. "En Texas, un trato es un trato", afirmó Howry en declaraciones recogidas por FOX 7 Austin.

Video Claves del escándalo detrás de la renuncia del director ejecutivo de la Comisión de Lotería de Texas



“Todo tejano sabe lo que eso debería significar en lo que respecta a la lotería: si ganas, deberías cobrar”, dice la demanda, citada por CNN. “No debería ser necesaria una demanda para cobrar cuando ganas la lotería. Pero eso es exactamente lo que ha sucedido aquí”.

La querella también alega que la Comisión podría estar utilizando los fondos del premio para otros fines, lo que reduciría la cantidad que le deben a la mujer. Además se ha solicitado una orden judicial temporal para impedir que la Comisión distribuya los fondos hasta que se resuelva el caso.

PUBLICIDAD

La mujer expresó su frustración por la falta de comunicación por parte de la Comisión. "He perdido mucha fe en muchas personas", dijo en una entrevista con FOX 4 News. "Tres meses es un tiempo ridículo para esperar sin ninguna explicación".

La Comisión de la Lotería de Texas dijo que el reclamo de Jane Doe está bajo revisión y sujeto a una investigación externa, y que no comentará sobre litigios pendientes.

El debate sobre los servicios de intermediarios de lotería

La controversia ha generado un debate más amplio sobre la legalidad y regulación de los servicios intermediarios de lotería en Texas. Actualmente, solo tres estados (Nueva York, Nueva Jersey y Arkansas) regulan esta industria, según un informe de la Cámara de Representantes de Texas de 2024.

Estos servicios, que permiten participar de forma remota en juegos estatales o incluso nacionales como Mega Millions y Powerball, suelen operar a través de aplicaciones o plataformas en línea, y también gestionan la compra de boletos físicos en tiendas físticas, que muchas veces son de su propiedad. También notifican a los jugadores si han ganado.

Aunque han ganado en popularidad, los llamados 'courier lottery services' se volvieron objeto de escrutinio en Texas en abril de 2023, cuando una sola entidad compró 25 millones de boletos en menos de 72 horas usando uno de estos servicios, según un reporte de CNN.

Mira también: