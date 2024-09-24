Crímenes de odio contra población LGBTQ aumentan en EEUU frente a una disminución general de los delitos violentos

Video Los crímenes de odio aumentan en Estados Unidos, ¿qué podemos hacer para frenarlos?

Los crímenes de odio motivados por la aversión hacia los miembros de la comunidad LGBTQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer) volvieron a aumentar el año pasado en Estados Unidos, según datos del FBI publicados esta semana.

Este incremento contrasta con una caída general en el número de crímenes violentos en el mismo período, lo que pone en relieve los factores sociales y culturales que están llevando al recrudecimiento de los crímenes de odio contra esa comunidad.

El impacto de la retórica y la legislación anti-LGBTQ

El aumento de los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ generó preocupación entre defensores y aliados sobre el posible impacto de la retórica y la legislación anti-LGBTQ, en especial de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Según el reporte publicado por el FBI, la orientación sexual y la identidad de género fueron la tercera y cuarta motivación de prejuicio más prevalentes en 2023, detrás de la raza/etnia y la religión.

“Todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer de este país deberían tener la libertad de vivir sus vidas sin temor a ser el blanco de un incidente violento simplemente por quiénes somos y a quién amamos”, dijo en un comunicado Kelley Robinson, presidenta de la organización Human Rights Campaign (HRC).

Esta organizacíon basada en Washington DC es el grupo estadounidense de defensa de los derechos LGBTQ y de cabildeo político a favor de esta población más grande de EEUU.

“No se equivoquen”, agregó Kelley, “los políticos que difunden desinformación y demonizan nuestras vidas están contribuyendo a esta violencia”.

El FBI registró en 2023 un total de 2,402 incidentes relacionados con la orientación sexual real o percibida de una persona, frente a los 1,947 de 2022. Por su parte, los incidentes relacionados con la identidad de género de una persona ascendieron a 547 el año pasado, en comparación con los 469 de 2022.

Según el reporte, más del 20% de los delitos de odio denunciados en 2023 estuvieron motivados por prejuicios anti-LGBTQ, un porcentaje similar al registrado en 2022.

“Esta tendencia debe terminar”, dijo Robinson.

“Es hora de construir un EEUU en el que las personas LGBTQ+ no solo sobrevivan, sino que prosperen en cada ciudad, cada estado, cada rincón de esta nación. Eso no es solo un sueño, es nuestro derecho fundamental como estadounidenses”, concluyó.

Estado de emergencia" para la comunidad LGBTQ

Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), este año se presentaron al menos 530 proyectos de ley anti-LGBTQ en las legislaturas estatales de EEUU, con Oklahoma a la cabeza con 55.

Aunque casi ninguno de ellos llegó a convertirse en ley, otras como la ley HB1639 de Florida que impone amplios mandatos anti-LGBTQ a las compañías de seguros de salud y prohíbe a las personas transgénero acceder a licencias de conducir e identificaciones precisas, fue promulgada.

Por primera vez en sus 40 años de historia, HRC declaró un estado de emergencia nacional para la comunidad LGBTQ de EEUU, citando la aprobación de este tipo de leyes que la discriminan y la afectan.

En junio, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional advirtieron que las celebraciones del Orgullo LGBTQ se han convertido en objetivos probables de organizaciones terroristas extranjeras.

