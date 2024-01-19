Video No termina el caso de Alec Baldwin: nuevamente sería acusado de homicidio involuntario

Un gran jurado acusó formalmente a Alec Baldwin el viernes de un cargo de homicidio involuntario en un tiroteo fatal en 2021 durante un ensayo en el set de una película en Nuevo México, reviviendo un caso inactivo contra el famoso actor por la muerte de Halyna Hutchins.

Los fiscales especiales llevaron el caso ante un gran jurado en Santa Fe esta semana, meses después de recibir un nuevo análisis del arma que se utilizó.

Baldwin, actor principal y coproductor de la película de vaqueros "Rust", estaba apuntando con un arma a Hutchins, la directora de fotografía, durante un ensayo del filme, ambientado en las afueras de Santa Fe en octubre de 2021 cuando el arma se disparó, matándola a ella e hiriendo al director. Joel Sousa.

Baldwin ha dicho que apretó el martillo, pero no el gatillo, y disparó el arma.

Los jueces acordaron recientemente suspender varias demandas civiles que buscaban una compensación de Baldwin y los productores de "Rust" después de que los fiscales dijeran que presentarían cargos ante un gran jurado. Los demandantes en esas demandas incluyen miembros del equipo de filmación.

Baldwin "tuvo que" haber apretado el gatillo

Los fiscales especiales desestimaron un cargo de homicidio involuntario contra Baldwin en abril, diciendo que se les informó que el arma podría haber sido modificada antes del tiroteo y funcionar mal. Más tarde dieron un giro y comenzaron a sopesar la posibilidad de volver a presentar cargos contra Baldwin después de recibir un nuevo análisis del arma.

El análisis de expertos en balística y pruebas forenses se basó en piezas de repuesto para volver a ensamblar el arma disparada por Baldwin, luego de que partes de la pistola se rompieran durante las pruebas realizadas por el FBI. El informe examinó el arma y las marcas que dejó en un cartucho gastado para concluir que el gatillo debió haber sido apretado o presionado.

El análisis dirigido por Lucien Haag de los Servicios de Ciencias Forenses en Arizona afirmó que, aunque Baldwin negó repetidamente haber apretado el gatillo, "dadas las pruebas, hallazgos y observaciones reportadas aquí, el gatillo tuvo que apretarse o presionarse lo suficiente para liberar el martillo completamente amartillado o retraído" del revólver de pruebas".

La supervisora de armas en el set de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, se declaró inocente de homicidio involuntario y manipulación de pruebas en el caso. Está previsto que su juicio comience en febrero.

El subdirector y coordinador de seguridad de "Rust", David Halls, no refutó el manejo inseguro de un arma de fuego en marzo pasado y recibió una sentencia suspendida de seis meses de libertad condicional. Aceptó cooperar en la investigación del tiroteo.

Un informe anterior del FBI sobre el análisis del arma realizado por la agencia encontró que, como es común con las armas de fuego de ese diseño, podría dispararse sin apretar el gatillo si se aplicaba fuerza a un martillo sin amartillar, como al dejar caer el arma.

La única forma en que los investigadores pudieron hacer que disparara fue golpeando el arma con un mazo mientras el martillo estaba abajo y apoyado sobre el cartucho, o apretando el gatillo mientras estaba completamente amartillado. El arma finalmente se rompió durante la prueba.

El tiroteo de 2021 dio lugar a una serie de demandas civiles, incluidas demandas por muerte por negligencia presentadas por miembros de la familia de Hutchins, centradas en acusaciones de que los acusados eran laxos con las normas de seguridad. Baldwin y otros acusados han cuestionado esas acusaciones.

La compañía Rust Movie Productions pagó una multa de 100.000 dólares a los reguladores estatales de seguridad en el lugar de trabajo después de una narrativa mordaz por violación de protocolos de la industria, ya que los gerentes de producción tomaron medidas limitadas o ninguna para abordar dos fallas en el set antes del tiroteo fatal.

El rodaje de "Rust" se reanudó el año pasado en Montana, gracias a un acuerdo con el viudo del director de fotografía, Matthew Hutchins, que le convirtió en productor ejecutivo.