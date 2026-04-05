Google Google permitirá cambiar direcciones de Gmail tras más de dos décadas Google permitirá a los usuarios cambiar su dirección de Gmail por primera vez, ofreciendo mayor flexibilidad para actualizar correos antiguos sin perder mensajes ni contactos.

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La empresa tecnológica Google anunció una nueva función que permitirá a los usuarios modificar su dirección de correo electrónico Gmail, una opción que durante años no estuvo disponible desde que se lanzó el servicio en 2004.

La actualización comenzó a implementarse de forma gradual a finales de 2025 en la India y recientemente se ha extendido a usuarios en Estados Unidos. Por el momento, la compañía no ha precisado cuándo estará disponible en otros países.

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La medida responde a una demanda de los usuarios cada vez más frecuente que, con el paso del tiempo, consideran inapropiados o poco profesionales los nombres que eligieron al momento de crear sus cuentas.

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, destacó que esta opción permitirá dejar atrás direcciones antiguas o incómodas, adaptándolas a nuevas etapas personales o laborales.

El proceso para realizar el cambio será sencillo:

Los usuarios deben ingresar a la configuración de su cuenta de Google

Acceder a la sección de información personal

Seleccionar la opción para modificar el correo electrónico

Imagen Getty Images

Sin embargo, la nueva dirección no puede haber sido utilizada previamente por otra persona, incluso si ya fue eliminada.

Una de las principales ventajas es que el sistema conservará la dirección anterior como alias, por lo que los mensajes enviados a cualquiera de las dos direcciones seguirán llegando a la misma bandeja de entrada. No obstante, existen limitaciones: los usuarios solo podrán cambiar su dirección un máximo de tres veces y deberán esperar un año entre cada modificación.