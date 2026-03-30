Donald Trump ¿Está el gobierno de Trump suavizando su política migratoria sobre el asilo? Esto es lo que sabemos El gobierno de Trump comenzó a tramitar nuevas solicitudes de asilo, según varios reportes. Sin embargo, hay una lista de más de 30 países cuyos ciudadanos no podrán solicitar asilo político; aquí te decimos cuáles y por qué.

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El gobierno de Donald Trump parece haber suavizado su política migratoria al reanudar algunas solicitudes de asilo político después de que en noviembre de 2025 los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspendieran de forma casi total todos los trámites de asilo, de acuerdo con información difundida por Bloomberg y la cadena de noticias CBS.

Joe Edlow, director de USCIS, escribió el 28 de noviembre de 2025 en su cuenta de X que se habían detenido todas las decisiones de asilo hasta garantizar que cada extranjero fuera investigado al “máximo grado posible”, después de que hubo un tiroteo en el que resultaron heridos miembros de la Guardia Nacional, en Washington DC, el cual presuntamente fue a manos de un hombre de “ origen afgano”, quien había pedido asilo.

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Pese a la reanudación de solicitudes, los reportes indican que aún siguen en suspenso las de países vetados por esta administración.

A continuación te decimos la lista de países donde no se levantó esta suspensión y la razón.

Trump incrementó su política antimigración

Después del tiroteo en Washington D. C., el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incrementó su política antiinmigración y eliminó los beneficios federales para quienes no eran ciudadanos.



El 2 de diciembre del 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos suspendió todas las solicitudes de asilo para que tuvieran una revisión exhaustiva.

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Se reanudarán algunas solicitudes de asilo

El gobierno de Trump, según indicaron los reportes, reanudó el trámite de algunas solicitudes de asilo, después de que se diera casi una suspensión total de los trámites de inmigración.

Según Bloomberg, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos levantó la suspensión de solicitudes de asilo a los países que son considerados de menor riesgo.

También se tendrán controles e investigaciones más estrictas referentes a los antecedentes de los extranjeros.

¿Qué países no pueden pedir asilo?

De acuerdo con fuentes del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) consultadas por CBS, quienes pidieron estar en anonimato, los países que no pueden tramitar asilo son aquellos que tienen prohibiciones de viajar o restricciones migratorias.

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39 países mantendrán la suspensión de solicitudes de asilo: