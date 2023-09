El “error humano” que facilitó la fuga del “extremadamente peligroso” reo Danelo Cavalcante

Según Holland, en ese momento no había vacantes para trabajar en la prisión, pero los funcionarios estaban considerando contratar a personal adicional. Expertos en seguridad y funcionarios de reclusorios aseguran que la falta de personal suele ser un gran problema en las prisiones de EEUU, y Pennsylvania es un buen ejemplo de ello. En lo que va de año, al menos seis personas se han escapado de prisiones de ese estado, señala un reporte del diario The New York Times.