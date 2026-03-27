Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) Fraude al SNAP por casi 150 mil dólares: Descubren estafa de inmigrantes y ciudadanos Autoridades informaron de la acusación contra nueve personas vinculadas con un fraude al SNAP por casi 150 mil dólares

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Autoridades descubrieron un fraude al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP, por sus siglas en inglés), que derivó en la obtención ilegal de casi 150 mil dólares, por lo que hay una acusación contra nueve personas.

El Departamento de Justicia informó el 26 de marzo de 2026 que hay nueve personas acusadas por “esquemas de fraude de beneficios que explotaron identidades robadas para sustraer cientos de miles de dólares en programas financiados por los contribuyentes”.

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Entre los programas que se vieron afectados por el esquema de fraude están el SNAP, MassHealth y los beneficios del Seguro Social.

¿Quiénes son los acusados de fraude al SNAP?

Las autoridades han acusado a nueve personas por actividades fraudulentas contra programas sociales, que incluyen al SNAP.

Juan Felipe Chalas, de 58 años, ciudadano dominicano que residía ilegalmente en Salem, New Hampshire. Acusado de hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado y obtención ilegal de beneficios del programa SNAP.

Efrain Rivera, de 54 años, ciudadano estadounidense originario de Puerto Rico y residente en New Bedford, Massachusetts. Acusado de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP, uso indebido de un número de Seguro Social y robo de identidad agravado.

Danis Piron Lara, de 51 años, de nacionalidad dominicana y residente ilegal en Dorchester, Massachusetts. Acusado de robo de identidad agravado, obtención ilegal de beneficios del programa SNAP y de hacer declaraciones falsas relacionadas con un programa de atención médica.

Erpawi Roque Collado, de 53 años, residente permanente legal que vive en Boston, Massachusetts, y que nació en la República Dominicana. Acusado de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP.

John Doe, alias Wilkin Emilio Pimental Pereyra, de 44 años, ciudadano dominicano que residía ilegalmente en Boston, Massachusetts. Acusado de robo de identidad agravado, robo de beneficios gubernamentales y obtención ilegal de beneficios del programa SNAP.

John Doe, un individuo cuya verdadera identidad se desconoce, que vivía en Hyde Park, Massachusetts. Acusado de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP, uso indebido de un número de Seguro Social y robo de identidad agravado.

Mercedes Soto Capellan, de 53 años, ciudadana dominicana que residía ilegalmente en Lawrence, Massachusetts. Acusada de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP.

Oscar González Melo, de 59 años, ciudadano dominicano que residía ilegalmente en Boston, Massachusetts. Acusado de obtener ilegalmente beneficios del programa SNAP, hacer declaraciones falsas relacionadas con beneficios de atención médica, hacer declaraciones falsas relacionadas con beneficios del Seguro Social y robo de identidad agravado.

Cruz Augusta Pena Arias, de 58 años, ciudadana dominicana que residía ilegalmente en Salem, Massachusetts. Acusada de hacer una declaración falsa en una solicitud de pasaporte estadounidense, robo de identidad agravado y obtención ilegal de beneficios del programa SNAP.

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Así hicieron fraude al SNAP

De acuerdo con la investigación que reveló el Departamento de Justicia, los acusados utilizaron identidades robadas, algunas de ellas de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico, para obtener documentos de identificación emitidos por el gobierno, como credenciales del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts (RMV) y pasaportes estadounidenses, con los cuales después utilizaron para solicitar y recibir beneficios públicos.

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Las autoridades destacaron que algunos de los acusados (sin detallar quiénes) utilizaron identidades robadas durante largos periodos de tiempo. Entre los casos se encuentra una persona que supuestamente vivió con una identidad robada durante más de 20 años.

“En varias ocasiones, los acusados presuntamente proporcionaron identidades robadas a las fuerzas del orden durante arrestos anteriores, y al menos uno de los acusados tiene una condena previa con la misma identidad”, explica el dodcumento.

El fraude por las personas inmigrantes y los ciudadanos americanos causó pérdidas totales de aproximadamente 943,197 dólares para los programas de asistencia pública.

En el caso de SNAP, la afectación fue de aproximadamente $149,775.

¿Cuál es la sanción por fraude al SNAP?

El DEpartamento de Justicia aclaró que la obtención ilegal de beneficios SNAP es un delito con una pena que incluye años de cárcel.