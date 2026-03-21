Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) Cupones SNAP 2026: Estos son los requisitos y el salario mínimo para inscribirte La pobreza alimentaria en EEUU afecta a millones. Te contamos cómo funciona el programa SNAP, quiénes califican y cuáles son los requisitos para acceder a cupones de alimentos y mejorar la seguridad alimentaria de familias de bajos ingresos.



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La pobreza alimentaria en Estados Unidos es una realidad que afecta a millones de personas, especialmente a familias de bajos ingresos que enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

A pesar de ser una de las economías más grandes del mundo, el acceso a alimentos sigue siendo limitado para una parte significativa de la población, debido al aumento del costo de vida, bajos salarios y desigualdad económica.

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Factores como el desempleo, trabajos mal remunerados y gastos elevados en vivienda o salud agravan esta situación. Ante este panorama, el gobierno federal ha implementado programas de asistencia para apoyar a quienes más lo necesitan.

Uno de los más importantes y con mayor cobertura a nivel nacional es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ( SNAP), conocido como “cupones de alimentos”.

¿Qué requisitos necesitas para acceder a SNAP?

Ingresos del hogar: deben estar por debajo de un límite establecido, generalmente alrededor del 130% del nivel federal de pobreza.

deben estar por debajo de un límite establecido, generalmente alrededor del 130% del nivel federal de pobreza. Recursos económicos: el hogar no debe superar ciertos montos en ahorros o bienes, por ejemplo, alrededor de 2,750 o 4,250 dólares si hay personas mayores o con discapacidad.

el hogar no debe superar ciertos montos en ahorros o bienes, por ejemplo, si hay personas mayores o con discapacidad. Situación laboral: algunos adultos deben trabajar, buscar empleo o participar en programas de capacitación, además de no renunciar voluntariamente a su trabajo.

¿Puedes tener cupones SNAP sin importar tu estatus?

Uno de los requisitos de este programa es el estatus migratorio. El programa está disponible para ciudadanos estadounidenses y no ciudadanos con estatus legal.

Además, el proceso de solicitud incluye llenar un formulario en el estado donde resides, realizar una entrevista y presentar documentos que comprueben tu situación económica.

Grupo de indocumentados son deportados por la frontera entre McAllen–Hidalgo–Reynosa International Bridge in McAllen, Texas. Imagen Felix Marquez/AP

¿Cómo se reparten los cupones SNAP?

En caso de cumplir con los requisitos, los beneficiarios recibirán una tarjeta electrónica (EBT) que se puede usar para comprar alimentos en tiendas autorizadas.

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Para revisar el saldo, existen tiendas de compra que imprimen los recibos con el saldo de la tarjeta, de no ser así, puede consultar en la aplicación móvil, aunque cada estado define si cuenta con una herramienta digital para los beneficiarios.

Existen estados en donde permiten presentar la solicitud en línea, por correo postal o fax.