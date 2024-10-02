Biden y Harris visitan las zonas devastadas por el huracán Helene y Trump busca capitalizar políticamente el desastre

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris visitan este miércoles las zonas devastadas por el huracán Helene, el segundo más mortífero en medio siglo en Estados Unidos con un balance mortal que en la mañana de este miércoles estaba en 166 fallecidos, mientras Donald Trump sigue buscando sacar rédito electoral a su gestión del desastre.

Biden tiene previsto visitar Carolina del Norte, donde realizará un sobrevuelo en helicóptero a la ciudad de Asheville, muy afectada por las inundaciones y uno de los lugares que han salido peor parados del paso mortal de la tormenta por el sureste de Estados Unidos. También tiene en agenda pasar por un centro de comando de rescatistas en el estado, donde el balance de fallecidos superaba los 70, para luego viajar a la vecina Carolina del Sur.

Por su parte, Harris, que reemplazó a Biden como candidata presidencial demócrata, tiene planeado viajar por separado a Georgia, estado que también se ha visto gravemente afectado por la tormenta.

En Carolina del Norte y Georgia, dos de los siete estados clave que podrían decidir el resultado de las elecciones presidenciales, unos 800,000 clientes continuaban sin servicio eléctrico la mañana de este miércoles, y muchos seguían sin agua potable.

"Tenemos que poner en marcha el proceso de recuperación", dijo Biden a los periodistas el martes. "Mi máxima prioridad es asegurar que las comunidades devastadas por este huracán obtengan la ayuda y el apoyo que necesitan lo más rápido posible", agregó.

¿Qué se está haciendo para ayudar a los afectados por el huracán Helene?

El presidente, que según la Casa Blanca también tiene intención de visitar Florida los próximos días, justificó no haber viajado antes para no entorpecer la labor de los equipos de rescate y de limpieza, ya que los equipos de emergencia trabajan las 24 horas del día para limpiar caminos, restaurar el servicio eléctrico y telefónico, y llegar a quienes este miércoles seguían aislados.

El último mensaje de una hispana que murió tras el azote del huracán Helene: "Dile a mis hijos que los quiero"



Más de 150,000 hogares se han registrado para recibir asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, y se espera que esa cifra aumente rápidamente en los próximos días, dijo Frank Matranga, un representante de la agencia.

Se han enviado casi 2 millones de comidas preparadas y más de un millón de litros de agua a las zonas más afectadas.

La gobernación de Carolina del Norte dijo el martes que más de dos docenas de plantas de tratamiento de agua permanecían cerradas. Y agregó que la administración Biden había dado luz verde a la movilización de militares para ayudar en las tareas de recuperación.

Huracán Helene: destrucción desde Florida hasta Virginia

Helene tocó tierra en Florida el jueves por la noche como un masivo huracán de categoría 4 y trastocó la vida en todo el sureste. Se han reportado muertes, además de las Carolinas y Georgia, en Florida, Tennessee y Virginia.

En Georgia, el camino hacia el interior de Helene dejó sin electricidad y destrozó vidas desde Valdosta hasta Augusta, donde una fila de autos esperando para obtener agua el martes se extendía al menos media milla.

"Ha sido duro", dijo Kristie Nelson, quien no tenía idea de cuándo se restablecería su electricidad. "Me muero por una ducha caliente".

Con al menos 36 muertos en Carolina del Sur, Helene superó el balance de 35 fallecidos que dejó en ese estado el huracán Hugo, que tocó tierra al norte de Charleston en 1989.



Cuando el gobernador de Tennessee, Lee, voló a la parte oriental del estado para evaluar los daños el martes, los residentes dijeron que el gobernador y su séquito fueron la primera ayuda que habían visto desde que azotó la tormenta.

“¿Dónde han estado todos?”, preguntó un vecino frustrado. “Hemos estado aquí solos”.

Trump busca obtener beneficio electoral del desastre causado por Helene

Por su parte, el expresidente Trump, ha tratado de sacar provecho de la situación acusando al gobierno de Biden, sin pruebas, de ignorar la crisis y negar ayuda a las localidades de mayoría republicana.

También criticó a Biden y Harris por estar fuera de Washington durante el fin de semana después del paso del huracán. Acusó al presidente de "dormir" en su casa de playa en Delaware mientras la vicepresidenta estaba en eventos de recaudación de fondos de campaña en la Costa Oeste de Estados Unidos.

Trump estuvo en Georgia el lunes. Biden ha preferido esperar para no entorpecer las labores de rescate. Imagen Evan Vucci/AP



Durante su visita del lunes Valdosta, una localidad de Georgia muy afectada por el huracán, Trump aseguró que el gobernador Brian Kemp no había podido hablar con el presidente. Sin embargo, horas antes, el propio Kemp le había relatado a los periodistas su conversación con Biden. "Me llamó y preguntó qué necesitaba. Se ofreció a que si había algo más que necesitábamos, lo llamara directamente, lo que agradecí".

"Está mintiendo y el gobernador le dijo que estaba mintiendo", respondió Biden a los periodistas en la Oficina Oval, y agregó que también había hablado con el gobernador de Carolina del Norte, Ray Cooper. "Está mintiendo. No sé por qué lo hace... eso simplemente no es cierto y es irresponsable", agregó.

Con información de AFP y AP.

