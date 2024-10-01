Helene es el segundo huracán más mortífero de los últimos 50 años en EEUU

Video Estas mulas llevan suministros esenciales a algunos supervivientes del huracán Helene

El balance de fallecidos por el huracán Helene se eleva en la mañana de este miércoles hasta 166 personas, lo que lo convierte en el segundo huracán más mortífero que ha tocado tierra firme en territorio continental de Estados Unidos durante el último medio siglo.

Helene causó muerte y destrucción en las Carolinas, Florida, Georgia y Tennessee, donde comunidades devastadas luchan por recuperarse y por determinar las cuantiosas pérdidas causadas por la terrible tormenta.

Aún hay cientos de personas desaparecidas

Después del paso de la tormenta, las operaciones de búsqueda y rescate en los estados afectados continúan tratando de localizar a cientos de personas que siguen desaparecidas, lo que podría aumentar el número de víctimas mortales.

En los últimos 50 años, Helene es solo superada por el huracán Katrina, la mortífera tormenta que causó un total de 1,392 muertes cuando golpeó la costa de Louisiana en agosto de 2005, causando muertes también en los estados de Florida y Alabama.

Helene ya se ubica entre las 10 tormentas más mortíferas en la historia de Estados Unidos continental, y la más letal desde el paso del huracán Harvey que tocó tierra cerca de Houston en 2017 causando un total de 103 muertes.

Estas son los cinco huracanes más mortíferos en Estados Unidos en los últimos 50 años

Huracán Katrina

Año: 2005

Tocó tierra tres veces: La primera en Hollywood, Florida, como huracán menor y las otras dos cerca de Buras, Louisiana, y cerca de la frontera entre Louisiana y Mississippi como huracán de categoría 5.

Muertes: 1,392

Huracán Helene

Año: 2024

Tocó tierra cerca de Perry, Florida, justo al este de la desembocadura del río Aucilla.

Muertes: Estimadas en 160 y unos 600 desaparecidos.

Huracán Harvey

Año: 2017

Tocó tierra en Isla de San José, Texas, a unas 20 millas al sureste de Houston.

Muertes: 103

Huracán Ian

Año: 2022

Tocó tierra en la isla de Cayo Costa, Florida, a unas 29 millas al oeste de Fort Myers.

Muertes: 156

Huracán Andrew

Año: 1992

Tocó tierra en Elliot Key, Florida, a unas nueve millas al este de Homestead.

Muertes: 65

