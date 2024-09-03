Cambiar Ciudad
Homicidios

El caso de un exalcalde y su hija muertos a tiros por un niño de 10 años en Louisiana

El jefe de la policía Jared McIver dijo a KTBS que el niño inicialmente proporcionó una versión diferente de los hechos, sin explicar de qué se trataba, pero el domingo por la tarde confesó haber sido el autor de los disparos.

Las autoridades locales informaron el lunes que un exalcalde de la ciudad de Minden, en Louisiana, y su hija adulta fueron asesinados presuntamente por un niño de solo 10 años de edad, según una confesión obtenida por las autoridades.

Las víctimas, Joe Cornelius Sr., de 82 años de edad, y Keisha Miles, de 31 años, fueron encontrados muertos el domingo por la mañana por agentes de la policía quienes fueron llamados al lugar por indicios de un tiroteo.

"Preguntas sin respuesta"

Las víctimas recibieron varios disparos de dos pistolas que fueron encontradas en el lugar con los cargadores vacíos, según informó la policía a la estación local KTBS.

La policía identificó al niño como un pariente de Cornelius, pero no dieron detalles sobre el parentesco o qué fue lo que motivó los hechos.

" Tenemos una confesión. Pero en estos casos, cuando estás involucrado, es muy delicado. Cuando estás tratando con un niño de esta edad, ya sabes, en su etapa, estamos viendo... ¿hubo un motivo, cuál fue el motivo?", dijo McIver a KTBS, agregando que aún "tenemos muchas preguntas sin respuesta".

Otro niño de 6 años de edad que estaba en el lugar de los hechos al momento del tiroteo resultó ileso, según informó la policía a KTBS.

El niño, quien durante los interrogatorios estuvo acompañado de su abuela quien es su guardián legal, está detenido por dos cargos de asesinato en primer grado según dijeron las autoridades.

¿Quién era el exalcalde Joe Cornelius?

Cornelius era un activista comunitario desde hacía muchos años, miembro del Ayuntamiento de la ciudad y alguacil adjunto de la Oficina del Sheriff de la parroquia de Webster, quien en 2013 fue nombrado alcalde interino después de que el alcalde titular muriera en el cargo, de acuerdo a KTBS.

Según la estación local KTLA, en 1990 Cornelius creó la organización Ciudadanos preocupados de Minden después de que un niño de 10 años se quejó de que en la ciudad no habían actividades para niños en verano. La organización se convirtió en una herramienta de recaudación de fondos para becas estudiantiles.

El alcalde de Minden, Nick Cox, dijo en una declaración pública que estaba agradecido por la amistad de Cornelius y "las muchas formas en que me apoyó a mí y a otros en nuestra ciudad".

"Los años de servicio de Joe Cornelius en Minden estuvieron marcados por su compromiso y dedicación para mejorar nuestra comunidad", dijo el comunicado de Cox, quien hizo un llamado a los habitantes de Minden para “honrar la memoria de Joe y apoyarnos mutuamente en este momento de dolor".

Vea también:

