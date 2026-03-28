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Estas son las ciudades donde habrá altas temperaturas este sábado 28 de marzo. ¿En cuáles el calor será extremo?

Te decimos cuáles son las ciudades que no sobrepasaron su récord de temperatura.

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Por:N+ Univision
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Este sábado 28 de marzo se prevé que en más de 30 ciudades de Estados Unidos se rompa el récord de temperatura máxima.

De acuerdo con World Weather Attribution, el “calor récord” era virtualmente imposible, sin embargo, ahora puede ser por el cambio climático provocado por el consumo de petróleo y gas natural.

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El Servicio Meteorológico dio a conocer que cuatro ciudades de Arizona y California alcanzaron el viernes pasado los 112 ºF, el cual se quedó a un grado de convertirse en el día con más calor que se haya registrado en los 48 estados para el mes de abril.

A continuación te damos una lista en la cual se registran los estados que podrán superar el récord de calor en el país.

Esta es la lista en donde las ciudades sobrepasarán las temperaturas máximas

Klamath Falls, Oregón; en esta ciudad la temperatura será de 71 °F, sobrepasando el récord de 72 °F en 1978.

Reno, Nevada: En esta ciudad la temperatura será de 78 °F, sobrepasando su récord de 76 °F en 1966.

Madera, California: En esta ciudad la temperatura será de 85 °F, sobrepasando su récord de 84 °F en 1986.

Fresno, California: En esta ciudad la temperatura será de 87°F, sobrepasando su récord de 85°F en 1986.

Palmdale, California: En esta ciudad la temperatura será de 90°F, sobrepasando su récord de 86 °F en 2015.

Lancaster, California; en esta ciudad la temperatura será de 90 °F, sobrepasando su récord de 85°F en 2015.

Burbank, California: En esta ciudad la temperatura será de 91 °F, sobrepasando su récord de 88°F en 2004.

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Ramona, California: En esta ciudad la temperatura es de 88 °F, sobrepasando su récord de 87 °F en 2025.

Imperial, California: en esta ciudad la temperatura es de 102 °F, superando su récord de 98 °F en 2015.

Yuma, Arizona: En esta ciudad la temperatura es de 102 °F, superando su récord de 98 °F en 2015.

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Lake Havasu City, California: En esta ciudad la temperatura será de 100 °F, superando su récord de 96 °F en 1986.

Needles, California: En esta ciudad la temperatura será de 100 °F, superando su récord de 97 °F en 2015.

Kingman, Arizona: En esta ciudad la temperatura será de 89 °F, superando su récord de 85 °F en 2025.

Phoenix, Arizona: En esta ciudad la temperatura será de 100 °F, superando su récord de 95 °F en 2015.

Winslow, Arizona: En esta ciudad la temperatura será de 86 °F, superando su récord de 85 °F en 2015.

Alamosa, Colorado: En esta ciudad la temperatura será de 74 °F, superando su récord de 71 °F en 2015.

Grand Junction, Colorado: En esta ciudad la temperatura será de 81 °F, superando su récord de 78 °F en 2015.

Lander, Wyoming: En esta ciudad la temperatura será de 74 °F, superando su récord de 73 °F en 2015.

Ciudades donde no se superó el récord de temperatura:

Merced, California, En esta ciudad la temperatura será de 84 °F, no sobrepasando su récord de 85 °F en 1950.

Pueblo, Colorado, en esta ciudad la temperatura será de 83°F, no superando su récord de 84°F en 1986.

Oracle, Arizona, en esta ciudad la temperatura será de 84°F, no superando su récord de 85°F en 2015.

Tucson, Arizona: En esta ciudad la temperatura será de 93°F, manteniéndose en su récord de 93°F en 2015.

Palm Springs, California: En esta ciudad la temperatura será de 100°F, manteniéndose en su récord de 100°F en 2025.

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Riverside, California: En esta ciudad la temperatura será de 91°F, manteniéndose en su récord de 91°F en 1968.

Sacramento, California: En esta ciudad la temperatura será de 83 °F y no superará su récord de 84 °F en 2015.

San Joaquín, California: en esta ciudad la temperatura será de 85 °F y no superará su récord de 86 °F en 1930.

Bakersfield, California: en esta ciudad la temperatura será de 87 °F, no sobrepasando su récord de 89 °F en 1893.

Hanford, California: En esta ciudad la temperatura será de 86°F, manteniendo su récord de 86 °F en 2015.

ALM

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