Indultos Estados Unidos cierra caso contra Juan Orlando Hernández tras anulación de condena e indulto de Trump La corte anuló la condena de 45 años de prisión impuesta al exmandatario Juan Orlando Hernández

Video Claves del caso de Juan Orlando Hernández, el narcopresidente hondureño que Trump dice que indultará

La justicia de Estados Unidos dio por concluido el proceso penal contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, luego de que un juez federal en Nueva York desestimara formalmente los cargos en su contra.

Este martes 14 de abril de 2026, el juez Kevin Castel, quien encabezó el juicio por narcotráfico en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ejecutó la orden emitida previamente por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que había instruido dejar sin efecto tanto la sentencia como el caso.

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Dicha corte anuló la condena de 45 años de prisión impuesta al exmandatario, después de que el presidente Donald Trump le otorgara un indulto en diciembre pasado, lo que dejó sin base legal la continuación del proceso judicial.

Video Las evidencias por las que sentenciaron a Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión en 2024

Tribunal ordenó cerrar el caso por falta de objeto

En su resolución del pasado 8 de abril, el Tribunal de Apelaciones determinó que, tras el indulto presidencial, el caso ya no tenía materia jurídica que resolver, por lo que instruyó al tribunal de primera instancia a anular la sentencia y archivar el expediente.

Con la decisión ejecutada por el juez Castel, el proceso queda oficialmente cerrado en territorio estadounidense, poniendo fin al caso por narcotráfico que se seguía contra el exmandatario hondureño.