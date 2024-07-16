En qué consiste el nuevo plan de Biden para limitar los incrementos en los precios de las rentas y desarrollar viviendas asequibles

Video La inflación en EEUU sigue bajando: ¿se acerca un recorte en las tasas de interés? El análisis en Línea de Fuego

El presidente Joe Biden anunció un plan para reducir los incrementos en el precio de las rentas de las vivienda al penalizar a propietarios que lo aumenten por encima del 5% al año.

La medida, sin embargo, requiere del aval del Congreso para aplicarse a nivel nacional.

El plan de Biden también incluye una serie de medidas con las cuales el gobierno federal busca ampliar el desarrollo de viviendas a precios más bajos.

En un comunicado, Biden dijo que su administración está decidida a hacer la vivienda más asequible tras “décadas de no haber construido suficientes casas”.

En el boletín, el mandatario declaró que el plan envía un “mensaje claro” a los propietarios de viviendas: “si elevas la renta más de 5% al año, podrías perder exenciones fiscales valiosas”.

¿En qué consiste el plan de Biden para bajar el costo de las rentas?

De acuerdo con la Casa Blanca, el plan de control de las rentas será aplicable para propietarios con más de 50 unidades habitacionales.

Estos dueños tendrían prohibido elevar el costo del arriendo de las viviendas por encima del 5% al año. En caso de hacerlo, perderían exenciones fiscales de las que gozan actualmente.

La administración de Biden estima que unas 20 millones de viviendas podrían beneficiarse de ese esquema a nivel nacional.

El plan estaría vigente por dos años a partir de una potencial aprobación del Congreso, como una forma de permitir a los desarrolladores construir más unidades para satisfacer la demanda y reducir los costos.

Anuncia más medidas para construir viviendas a precios accesibles

El mandatario agregó en el comunicado que busca eliminar obstáculos burocráticos y redirigir el uso de terrenos públicos que son del gobierno federal para construir más viviendas a costos accesibles.

“Estoy reiterando mi llamado al Congreso para que apruebe el plan para construir 2 millones de nuevas viviendas, para reducir los costos de una vez por todas, tenemos que construir, construir, construir”, dijo.

Ante la posible inacción del Congreso, en donde la Cámara de Representantes está controlada por una mayoría republicana enfrascada en el proceso electoral, la administración de Biden anunció más medidas para bajar los costos de vivienda.

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano anunció un fondo de 325 millones de dólares para construir viviendas y revitalizar sectores y que resultará en la edificación de 6,500 unidades habitacionales.

También serán construidos centros de cuidados infantiles y parques en comunidades alrededor del país.

Otro fondo de 50 millones de dólares irá a la Autoridad Regional de Vivienda del Sur de Nevada y a la ciudad de Las Vegas para restaurar unidades existentes y construir nuevas. Los fondos también serán utilizados para apoyar pequeños negocios y centros de cuidados infantiles.

Para quienes viven en propiedades multifamiliares que se benefician de los programas de préstamos federales de vivienda llamados Fannie Mae o Freddie Mac, la administración dijo que será obligatorio que los propietarios den 30 días de notificación previos antes del incremento de rentas.

También será obligatorio que se otorguen cinco días de gracia para pagos tardíos de los arriendos.

En Nevada, el Buró de Manejo de Tierras planea vender 20 hectáreas de terrenos públicos al condado Clark por debajo del precio del mercado para que sean construidas 150 viviendas a costos accesibles.

Otro terreno será vendido a costos por debajo del mercado a la ciudad de Henderson en ese estado para edificar 300 unidades habitacionales.

Otras agencias, incluidas el Servicio Forestal y el Servicio Postal recibieron indicaciones para explorar la utilización de sus terrenos para construir viviendas a costos asequibles.

