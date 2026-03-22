Noticias En estos 20 aeropuertos los pasajeros no sufren largas filas; descubre cuáles son Te decimos por qué en estos aeropuertos no hay espera y el contexto de la disputa entre demócratas y republicanos.

Video “Lo que no me gusta es que no me paguen”: Empleada de TSA luego de su jornada laboral en aeropuerto de Chicago

El presidente Donald Trump anunció el despliegue de agentes del ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) a los aeropuertos por la falta de personal en la TSA, tras el congelamiento de recursos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS ).

La falta de personal en los aeropuertos ha generado largas filas de hasta dos horas de duración, por lo cual las aerolíneas han optado por notificar a los usuarios que lleguen temprano para evitar retrasos en los vuelos. A continuación te decimos 20 aeropuertos donde no hay largas filas y el porqué.

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¿Por qué en estos aeropuertos no hay largas filas?

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De acuerdo con CNN, la razón por la que no hay largas filas en estos 20 aeropuertos de Estados Unidos es porque no están a cargo de la Administración de Seguridad del Transporte ( TSA), sino de empresas privadas, lo cual hace que las personas no tengan retrasos como en los demás.

Algunos de los aeropuertos son:

Aeropuerto Internacional de Atlantic City, Nueva Jersey

Aeropuerto del Condado de Sonoma–Charles M. Schulz, California

Aeropuerto Comunitario de Dawson, Montana

Aeropuerto Internacional de Great Falls, Montana

Aeropuerto Internacional Glacier Park, Montana

Aeropuerto Internacional Greater Rochester, Nueva York

Aeropuerto de la Ciudad y el Condado de Havre, Montana

Aeropuerto Internacional de Kansas City, Misuri

Aeropuerto L. M. Clayton, Montana

Aeropuerto Internacional de Orlando Sanford, Florida

Aeropuerto de Punta Gorda, Florida

Centro Aéreo Internacional de Roswell; Nuevo México

Aeropuerto Internacional de Sarasota-Bradenton, Florida

Aeropuerto Municipal de Sidney-Richland, Montana

Aeropuerto Regional de Sioux Falls, Dakota del Sur

Aeropuerto Internacional de Portsmouth, Nueva Hampshire

Aeropuerto Regional de Tupelo, Mississippi

Wokal Field/Aeropuerto Internacional de Glasgow, Montana

Aeropuerto de Yellowstone, Montana

Aeropuerto Internacional de San Francisco, California

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¿Qué ocurre en los aeropuertos?

El pasado 14 de febrero, se congelaron los recursos del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) por la disputa entre demócratas y republicanos acerca de las prácticas del ICE, lo que ha generado que cientos de funcionarios no estén cobrando y otros trabajen sin tener un sueldo.

Más de 60,000 empleados de la TSA no han recibido su sueldo completo y más de 300 empleados han decidido renunciar desde el cierre. Por la falta de personal, el movimiento en los aeropuertos se ha ralentizado.