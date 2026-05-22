Walmart Walmart reconoce presión al alza en precios al consumidor por efecto de guerra en Irán y costo de combustibles La cadena minorista Walmart, la más grande de EEUU y el mundo, advierte que la prolongación del conflicto con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz podrían provocar un aumento de los precios al detal

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Walmart, la cadena minorista más grande de EEUU y el mundo, reconoció este jueves que las presiones inflacionarias por la situación en el Medio Oriente y el alza de los combustibles, pueden empujar al alza los precios al detal, en momentos en que los estadounidenses tienen como principal preocupación el costo de la vida.

Aunque Walmart informó el jueves de un aumento en sus ganancias, al aprovechar las preocupaciones por la asequibilidad, las acciones cayeron bruscamente debido a la decepción generada por las previsiones de ventas de la empresa minorista.

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La cadena destacó el fuerte crecimiento del comercio electrónico tras importantes inversiones en tecnología, pero advirtió que un cierre aún más prolongado del estrecho de Ormuz debido a la guerra en Medio Oriente podría provocar un aumento de los precios minoristas.

"Creo que es posible que, si los precios del combustible se mantienen en este nivel, se produzca cierta presión al alza sobre los precios medios al por menor", afirmó el director financiero, John David Rainey, en una conferencia telefónica con analistas.

El ejecutivo señaló que la empresa se vio obligada a absorber el incremento de los costos de transporte, lo que afectó los beneficios financieros.

Rainey describió a los compradores estadounidenses como un grupo dividido, en el que "el cliente de altos ingresos está gastando con confianza en muchas categorías, mientras que el consumidor de bajos ingresos es más consciente de su presupuesto y tal vez esté atravesando dificultades financieras".

Una encuesta realizada a consumidores estadounidenses por la Universidad de Míchigan reveló que la confianza cayó a un mínimo histórico, superando incluso el mínimo registrado en 2022, cuando la inflación alcanzó un máximo superior al 9%. Los hogares están preocupados por la gravedad actual de la inflación.

La confianza cayó en particular entre los consumidores de bajos ingresos, que son los menos capaces de absorber el aumento de los precios de los productos básicos, y también entre los republicanos, según la encuesta.

Según la encuesta, los consumidores estadounidenses prevén que la inflación empeorará hasta alcanzar el 4.8% en los próximos 12 meses, frente a la previsión del 4.7 % del mes pasado. A más largo plazo, sus previsiones de inflación subieron al 3.9 %, desde el 3,5 % del mes pasado. Este aumento de las expectativas preocupa a los economistas, ya que puede impulsar un comportamiento que genere un círculo vicioso que agrave la inflación.

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Precisamentem Rainey comentó a los analistas en una conferencia telefónica que el promedio de galones que los clientes compran en las gasolineras cayó por debajo de 10 por primera vez desde 2022.

También señaló que la fuerte reducción de la actividad en el Estrecho de Ormuz podría elevar los precios de los alimentos, además de los costos de la gasolina, debido a la importancia de esta vía marítima para el transporte de fertilizantes.

Los números trimestrales de Walmart

Walmart registró un crecimiento en todos los segmentos de consumidores, pero volvió a destacar las ganancias particulares entre los hogares de ingresos altos. El gigante minorista también señaló mayores ingresos por publicidad y cuotas de membresía.

Las ganancias netas del primer trimestre, que finalizó el 30 de abril, ascendieron a 5.300 millones de dólares, un 18.8 % más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos aumentaron un 7.3 %, hasta alcanzar los 177.800 millones de dólares.

El nivel de crecimiento de las ventas comparables en las tiendas de EE. UU., que es objeto de gran atención, fue del 4.1 %.

En el lado negativo, Walmart señaló los mayores costos de combustible y atención médica para empleados como factores que afectaron los márgenes de ganancia.

Los ejecutivos destacaron inversiones como las entregas con drones y el aumento de la automatización en los almacenes como elementos que están impulsando su capacidad para satisfacer a los compradores. La infraestructura de la empresa le permite llegar al 60% de los hogares de EEUU en menos de 30 minutos.

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"Si bien es cierto que hay presiones sobre el consumidor, permítanme reiterar que nuestro negocio es sólido", dijo Rainey.

En Walmart EEUU, que representa alrededor de dos tercios de los ingresos, la cadena de grandes superficies registró un aumento del 26% en las ventas de comercio electrónico, al tiempo que destacó los mayores niveles de entregas "urgentes" de menos de tres horas a los consumidores.

Walmart logró su mayor nivel de ganancias en cinco años en "Mercancía general", una categoría que incluye ropa y productos electrónicos.

Walmart confirmó su pronóstico financiero para todo el año de ganancias líderes, incluyendo un crecimiento de las ventas netas de entre el 3.5% y el 4,5% para el año completo.

Neil Saunders, director general de GlobalData, dijo que el mantenimiento del pronóstico fue probablemente un factor que contribuyó a la caída de las acciones de Walmart el jueves.

"Tenemos una opinión ligeramente diferente", dijo Saunders en una nota. "A pesar del grave deterioro de la situación financiera de los consumidores —debido en gran medida a los precios de la gasolina y la inflación, a los que el cliente principal de Walmart es muy sensible—, Walmart ha mantenido sus previsiones para todo el año fiscal".

Las perspectivas de ventas de Walmart siguen representando una "tasa de expansión saludable", señaló Saunders, y agregó que lograr tal crecimiento en las ventas "sería otro avance impresionante".