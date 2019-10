"Emboscados": así se sintieron los padres de un joven cuando Trump intentó reunirlos con la mujer que lo mató al arrollarlo

"Me dejó sin aliento cuando lo mencionó por primera vez", dijo Tim Dunn, el padre del jiven muerto Harry Dunn, de 19 años, en una entrevista con CBS This Morning este miércoles.

Harry Dunn iba manejando su moto cuando fue golpeado fatalmente por Anne Sacoolas, una mujer estadounidense que conducía su auto por el lado equivocado de la carretera cerca de Londres. Tres semanas después Sacoolas voló de regreso a Estados Unidos con su familia y no ha cumplido con las súplicas de los padres del joven de regresar a Reino Unido para enfrentar una investigación policial en rigor.

Tim Dunn contó que Trump preguntó dos o tres veces si la familia se reuniría con Sacoolas, aun cuando desde la primera vez ellos dijeron que no lo sentían apropiado. "Fue un poco de presión, pero nos mantuvimos firmes", declaró Dunn, quien añadió que en la Casa Blanca habían fotógrafos preparados para captar el posible momento en que se reunieran con la responsable de la muerte de su hijo.

"Todavía estamos dispuestos a conocerla. Pero tiene que ser en Reino Unido, ya sabes, y con terapeutas y mediadores. Y eso no es solo por nosotros. Es también por ella. Está traumatizada, sus hijos están traumatizados. Ser puestos así juntos en una habitación, sin previo aviso, no sería bueno para su salud mental. Y definitivamente no sería bueno para la nuestra", declaró Charlotte.