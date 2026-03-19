estados unidos ¿El rostro de Trump en una moneda de oro? Un panel de expertos, elegido por él, forma parte de la decisión Históricamente, solo un presidente en funciones ha aparecido en una moneda estadounidense: Calvin Coolidge, en 1926. Aquella emisión generó controversia y gran parte de las monedas fue retirada posteriormente.

Video Revisa muy bien tu alcancía: estos centavos de dólar pueden valer hasta $88 millones

Una comisión federal de artes de Estados Unidos evalúa este jueves una propuesta para emitir una moneda conmemorativa de oro con la imagen de Donald Trump, en una iniciativa que ha generado críticas por su posible ilegalidad y por romper con normas históricas de la democracia estadounidense.

El diseño contempla una moneda de oro de 24 quilates con un retrato del presidente basado en una fotografía oficial expuesta en la National Portrait Gallery del Smithsonian, según un reporte del diario The Washington Post. Este tipo de piezas, acuñadas por la Casa de la Moneda de EEUU, suele venderse por varios miles de dólares.

PUBLICIDAD

La propuesta se enmarca en una serie de iniciativas más amplias impulsadas en el entorno político de Trump para incorporar su imagen en símbolos oficiales y monedas, lo que ha generado cuestionamientos similares.

Por el momento, la moneda aún no ha sido aprobada y enfrenta objeciones legales y políticas que podrían complicar su eventual emisión.

Comité bipartidista rechaza moneda con la cara de Trump

La propuesta requiere la aprobación de dos comités. Mientras la Comisión de Bellas Artes —integrada por designados del propio Trump— ha mostrado respaldo a iniciativas similares, el Comité Asesor de Monedas Ciudadanas, de carácter bipartidista, se negó el mes pasado a considerar el proyecto.

Miembros de ese comité cuestionaron la inclusión de un presidente en funciones en la moneda estadounidense. “Está mal. Va en contra de la cultura estadounidense y de las tradiciones que determinan lo que ponemos en nuestra moneda”, dijo Michael Moran, un coleccionista republicano citado por el Post.

Las críticas también han venido de figuras públicas y exmiembros del comité. El exjugador de la NBA Kareem Abdul-Jabbar, quien formó parte del organismo, expresó su rechazo a la iniciativa.

“No estoy entusiasmado con la idea de conmemorar a Trump en una moneda porque ha hecho mucho daño a nuestro país”, afirmó Abdul-Jabbar y agregó que este tipo de decisiones requiere un amplio consenso, algo que no ve en este caso.

Debate legal y un precedente histórico

El debate también se centra en la legalidad de la propuesta. Algunos expertos sostienen que el Departamento del Tesoro podría avanzar con la acuñación incluso sin la revisión del comité asesor, una interpretación que miembros actuales de ese organismo rechazan.

PUBLICIDAD

“Pueden hacer la moneda sin nuestra revisión, pero sería una moneda ilegal”, afirmó Donald Scarinci, miembro del comité recomendado por demócratas, citado por The Washington Post.

Históricamente, solo un presidente en funciones ha aparecido en una moneda estadounidense: Calvin Coolidge, en 1926. Aquella emisión generó controversia y gran parte de las monedas fue retirada posteriormente.

Este antecedente ha sido citado por críticos como evidencia de que este tipo de decisiones rompe con prácticas establecidas en el país.

Legisladores demócratas han criticado duramente la iniciativa. “Los monarcas y dictadores ponen su rostro en las monedas, no los líderes de una democracia”, afirmó el senador Jeff Merkley, en declaraciones recogidas por el Post.

Las críticas apuntan a que la medida podría sentar un precedente que altere el uso simbólico de las monedas en el país.

El uso simbólico de la imagen de Trump

El debate se produce en medio de otros esfuerzos de la administración por incorporar el nombre y la imagen de Trump en espacios públicos e instituciones. Estas iniciativas han generado tensiones políticas y cuestionamientos legales sobre los límites del poder ejecutivo en este ámbito.

Además, encuestas recientes citadas por The Washington Post muestran que una mayoría de estadounidenses se opone a este tipo de propuestas, incluyendo cambios en nombres de instituciones o proyectos arquitectónicos vinculados al presidente.

Mira también: