estados unidos ¿Es el Día de los Presidentes un feriado federal en Estados Unidos? Esto debes saber Esta fecha conmemora en el mes de febrero; te compartimos qué dicen las autoridades sobre este día y lo que debes saber

Video El desfile en honor al Dr. Martin Luther King Jr.

El Día de los Presidentes, también conocido como Presidents’ Day, se conmemora cada año el tercer lunes de febrero en Estados Unidos y es considerado uno de los días festivos más conocidos del calendario estadounidense. En caso de que te preguntes si realmente un feriado federal, en N+ Univision te explicamos qué dice la ley.

El Día de los Presidentes es una festividad que tiene su origen en el homenaje al nacimiento de George Washington, quien fue el primer presidente de Estados Unidos. Nació el 11 de febrero de 1731, sin embargo, cuando Gran Bretaña y sus colonias adoptaron el calendario gregoriano en 1752, la fecha se ajustó al 22 de febrero de 1732, día que históricamente se reconoce su cumpleaños.

PUBLICIDAD

Considera que el Día de los Presidentes que cae el tercer lunes de febrero sí es un feriado federal en Estados Unidos. De acuerdo con los registros históricos del gobierno estadounidense.

Es importante señalar que en Estados Unidos no existen feriados nacionales obligatorios para todos los estados. Los días festivos federales aplican únicamente a:

Empleados del gobierno federal.

Instituciones federales.

El Distrito de Columbia

Cada estado decide cómo observar y nombrar la fecha.

Mucho antes de que fuera declarado feriado oficial, los estadounidenses ya celebraban su natalicio. En 1832, durante el centenario de su nacimiento, el Congreso organizó actos conmemorativos, que incluían la lectura pública de su discurso de despedida, tradición que el Senado mantiene hasta la actualidad.

Posteriormente, el 31 de enero de 1879, el Congreso incluyó el 22 de febrero en la lista de días feriados para empleados federales en Washington D.C. y fue en 1971 cuando comenzó a celebrarse.

Con el tiempo, la fecha comenzó a asociarse no solo con George Washington, sino también con Abraham Lincoln y otros mandatarios estadounidenses. Así surgió el nombre popular de "Día de los Presidentes".

Algunos estados celebran exclusivamente a Washington, mientras que otros rinden homenaje a todos los presidentes de la historia del país.

¿Qué cierra durante el Día de los Presidentes?

Al tratarse de un feriado federal:

PUBLICIDAD

Cierran oficinas del gobierno federal.



No hay servicio postal federal.

Cierran la mayoría de los bancos.

Las escuelas públicas pueden suspender clases (según el estado).

Muchos negocios privados permanecen abiertos y suelen aprovechar la fecha para realizar promociones comerciales.

Las celebraciones del Día del Presidente suelen variar según el estado, incluyen eventos escolares sobre la vida de los presidentes, discursos cívicos, desfiles y ceremonias oficiales, lecturas conmemorativas del Discurso de Despedida de Washington en el Senado.

Cabe señalar que en algunos estados, la fecha también se convierte en una jornada de reflexión histórica sobre el liderazgo presidencial en Estados Unidos.

Video Revocación de ciudadanía estadounidense a nacidos en el extranjero: Administración Trump amplia esfuerzos