estados unidos EEUU señala posible explotación de médicos cubanos: Va por funcionarios vinculados con trabajo forzoso Washington se compromete a responsabilizar a funcionarios del régimen cubano, a representantes de gobiernos extranjeros y a otras personas que participen en la facilitación del trabajo forzoso en dichas misiones médicas

Video Conferencia completa de Díaz Canel: "guerra de cuarta generación" y llamado a la unidad del Sur Global

Recientemente Estados Unidos reiteró su postura sobre las misiones médicas cubanas en el extranjero y advirtió que buscará exigir responsabilidades a funcionarios y actores vinculados con posibles esquemas de trabajo forzoso.

A través de un mensaje difundido el viernes 6 de febrero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Barbados, el Caribe Oriental y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) indicó que se tomarán medidas contra quienes faciliten estas prácticas.

Llamado de EEUU a gobiernos extranjeros

De acuerdo con el pronunciamiento, Washington se compromete a responsabilizar a funcionarios del régimen cubano, a representantes de gobiernos extranjeros y a otras personas que participen en la facilitación del trabajo forzoso en dichas misiones médicas.

El gobierno estadounidense sostuvo que, al participar en estos programas pese a las denuncias de violaciones a derechos humanos, algunos gobiernos podrían convertirse en cómplices de tácticas que derivan en abusos contra trabajadores cubanos.

Además, afirmó que existen métodos alternativos para que los países contraten personal médico extranjero y atiendan las necesidades de salud de sus poblaciones de manera ética.

En el mismo mensaje, Estados Unidos hizo un llamado a gobiernos y sociedades a rechazar esquemas de trabajo forzoso y a sumarse a la exigencia de rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.

Contratación de personal médico en otros países

En diversos países de América Latina y el Caribe, la contratación de médicos cubanos forma parte de acuerdos de cooperación sanitaria orientados a reforzar la atención médica en zonas con escasez de personal.

Estos programas han sido implementados durante años como una vía para ampliar la cobertura de servicios de salud y responder a necesidades específicas de los sistemas públicos.

En el caso de países como México, el gobierno federal mantiene convenios para la contratación de médicos cubanos con el objetivo de fortalecer la atención en comunidades rurales y regiones con déficit de especialistas. Autoridades mexicanas han señalado en distintas ocasiones que estos acuerdos buscan garantizar la cobertura médica en zonas donde no se cuenta con suficiente personal nacional.

La presencia de brigadas médicas cubanas en distintos países continúa formando parte del panorama de cooperación sanitaria internacional, mientras organismos y gobiernos mantienen posiciones diversas sobre su funcionamiento y condiciones laborales.

