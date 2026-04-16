Migrantes EEUU deporta a 442,000 migrantes durante el año fiscal 2025 Las cifras oficiales también revelan que solo una parte de los deportados tenía antecedentes penales, mientras persisten dudas sobre millones de “autodeportaciones” sin sustento público de datos.

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Estados Unidos deportó a 442,000 personas entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, en el primer año fiscal del presidente Donald Trump, quien implementó políticas agresivas contra migrantes en su segundo mandato.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE), dio a conocer las estadísticas que señalan cifras muy por debajo de lo que prometió el republicano en su campaña.

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Trump dijo que deportaría a un millón de indocumentados cada año al frente de la Casa Blanca.

Sin embargo, la estadística publicada recientemente señala que fueron deportadas 171 mil personas más que el año fiscal anterior.

Los datos fueron incluidos en un informe de justificación presupuestaria del Congreso.

En tanto, la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional no ha actualizado sus datos desde noviembre de 2024.

La agencia ha afirmado que más de dos millones de personas se han "autodeportado", pero no ha compartido datos al respecto.

Los datos de ICE

De las personas deportadas, casi 167 mil tenían antecedentes penales, como condenas y cargos pendientes.

Eso representa aproximadamente el 38% de todas las deportaciones y devoluciones, ya que la administración pretende centrarse en promover su aplicación de la ley contra los llamados "peores de los peores".

Cabe destacar que el año fiscal 2025 incluye los últimos meses del mandato del expresidente Joe Biden y la mayor parte del primer año de Trump en el cargo.

El informe de ICE señala que el objetivo del próximo año es deportar a un millón de personas, pese a no haberlo conseguido en un primer periodo.

No obstante, la agencia pidió menos recursos para el año fiscal 2027, en comparación con el 2026.

En su petición, ICE redujo fondos para horas extras de los agentes en 155 millones de dólares.

Además, está de acuerdo con reducir en 751 millones de dólares el dinero destinado a detener y trasladar a inmigrantes deportados, porque ahora cuenta con miles de millones adicionales que recibió gracias a una ley aprobada en el verano pasado.