Nueve cifras que muestran cómo la bolsa de valores desafió las expectativas en 2024

2024 fue un muy buen año para quienes invirtieron en la bolsa de valores. Las acciones estadounidenses subieron y llevaron al índice S&P 500, uno de los referentes, a niveles récord en medio del sólido ritmo de crecimiento económico y el recorte gradual de la tasa de interés de la Reserva Federal.

Hubo varios ganadores indiscutibles en el mercado de valores, sobre todo las grandes empresas tecnológicas que amasaron más valor en medio de la escalada de los precios de sus acciones. Pero no fueron solo Apple, Nvidia y otras similares.

Aquí repasamos las cifras que definieron el 2024 en la bolsa de valores, tomando en consideración su desempeño hasta el 20 de diciembre.

1998

¿Recuerdas cuando el presidente Bill Clinton afrontó un proceso de impechment o cuando el bateador de béisbol Mark McGwire conectó su 70.º jonrón contra los Expos de Montreal? Esa fue la última vez que el mercado de valores de Estados Unidos cerró un segundo año consecutivo con ganancias de al menos el 20%, algo que el S&P 500 está en camino de hacer nuevamente este año.

El índice ha subido un 24.3% en lo que va de año, sin incluir dividendos, tras haber repuntado 24.2% el año pasado.

57

El número de máximos históricos que ha marcado el S&P 500 en lo que va de año. El primero se produjo a principios de año, el 19 de enero, cuando el índice coronó una recuperación de dos años tras el desplome provocado por la alta inflación y las preocupaciones de que las altas tasas de interés de la Reserva Federal para combatirla llevarían a una recesión.

Este índice marcó récords todos los meses salvo en abril y agosto, según S&P Dow Jones Indices. El último fue tan reciente como este 6 de diciembre.

3

El número de veces que la Reserva Federal (Fed) ha recortado su principal tasa de interés este año, tras haberla llevado a un máximo de casi dos décadas y haberla mantenido ahí por muchos meses. Las expectativas de recortes adicionales en 2025 fueron una de las principales razones por las que el mercado de valores de Estados Unidos tuvo tan buen desempeño este año.

Sin embargo, el recorte de 1 punto porcentual que ha puso en vigor la Fed no es tan pronunciado como el que algunos esperaban para este momento y el banco central advirtió hace poco que solo rebajaría la tasa referencial en dos ocasiones el próximo año, la mitad de lo que sus funcionarios habían pronosticado hace unos meses.

1,508

Esos son los puntos que subió el promedio industrial Dow Jones, otro de los índices referenciales de la Bolsa de Valores de Nueva York, el día después de la jornada electoral. Fue impulsado por las expectativas de algunos al regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca y lo que ello puede significar para la economía.

El S&P 500 se disparó esa jornada un 2.5% y registró así su mejor día en casi dos años. Desde entonces el entusiasmo se ha frenado un poco porque algunos temen que las promesas de Trump puedan en la práctica avivar nuevamente la inflación, como por ejemplo su plan para endurecer los aranceles a importantes socios comerciales.

$100,000

El nivel que el bitcoin superó para alcanzar un récord por encima de los $108,000 en noviembre. La criptomoneda ha acelerado su avance en medio del recorte de las tasas de interés y recibió un impulso particularmente fuerte tras la elección de Trump.

El presidente electo se convirtió en un fanático de las criptomonedas y nombró a un exregulador que es visto como amigable con las monedas digitales como el próximo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC en inglés), reemplazando a alguien que los críticos dijeron que era demasiado agresivo en las tareas de supervisión. El bitcoin operaba en torno a los $17,000 hace apenas dos años, después del colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX.

26.7%

El porcentaje que ha ganado el precio del oro durante el año. Este metal precioso ha tenido una racha tan fuerte como la de las acciones estadounidenses.

Las guerras en partes del mundo han ayudado a impulsar la demanda del metal amarillo, considerado como una inversión segura junto con el dólar estadounidense. El valor del oro también fue apoyado por el recorte de las tasas de interés por parte de la Fed, pues cuando las tasas bajan, los inversores buscan otras alternativas que le puedan dar mejores rendimientos.

$420

Uno de los números que le gustan a Elon Musk y también un umbral que el precio de las acciones de Tesla superó en diciembre, cuando marcaron un récord.

Musk dijo en 2018 que había conseguido financiación para retirar las acciones de Tesla que cotizaban en la bolsa pagando $420 por cada una de ellas. Las acciones de Tesla se dispararon desde el nivel de $250 al que operaban cuando arrancó 2024, respaldadas en parte por la expectativa de que la estrecha relación de Musk con Trump beneficie a la empresa.

$91,200 millones de dólares

Los ingresos que amasó Nvidia en los nueve meses hasta el 27 de octubre, lo que demuestra el frenesí por la inteligencia artificial (IA) y las enormes cantidades de dinero que puede generar.

Los chips de Nvidia están impulsando gran parte de la transición hacia la IA y sus ingresos durante los últimos nueve meses se dispararon desde los $39,000 millones del año previo. Tal crecimiento ha impulsado el valor de Nvidia a más de 3 billones de dólares (trillion en inglés).

1.6%, 3% y 3.1%

Lo mucho que creció la economía de Estados Unidos, a tasa anualizada, en los primeros tres trimestres de este año.

Una expansión que opacó lo que esperaban algunos analistas más pesimistas cuando la inflación rozaba el 9% anual en 2022. Se temía que la receta de la Fed para desacelerar el avance de los precios, subir las tasas de interés para aguantar el consumo, ocasionara una recesión. Si bien muchos hogares con ingresos bajos siguen sintiendo, y seguirán sintiendo, el golpe de los altos precios, la economía en general navegó con bastante fortaleza el embate de la inflación.

