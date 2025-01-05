Lo que le depara el año 2025 al consumidor estadounidense en materia de tasas de interés e inflación

Brian Blank es un experto en finanzas y observador de la Reserva Federal que investiga cómo las empresas se enfrentan a las recesiones y toman decisiones financieras, así como cómo los mercados procesan la información. Brandy Hadley es una profesora de finanzas que dirige un fondo de inversión gestionado por estudiantes y estudia la toma de decisiones y los incentivos corporativos. Juntos, también son los oráculos económicos residentes en The Conversation EEUU, y su pronóstico para 2024 fue notablemente acertado. Aquí explican qué esperar de 2025.

Año nuevo, nuevas preguntas

De cara a 2024 dijimos que la economía estadounidense probablemente seguiría creciendo, a pesar de las previsiones de los expertos de que se produciría una recesión. El año pasado mostró un fuerte crecimiento económico y una inflación moderada, lo que llevó a la mayoría de los economistas y a la prensa especializada en finanzas a dejar de esperar una recesión.

Pero lo que los economistas llaman "aterrizajes suaves" (cuando una economía se desacelera lo suficiente como para frenar la inflación, pero no lo suficiente como para provocar una recesión) solo son suaves hasta que no lo son.

De cara a 2025, somos optimistas en cuanto a que la economía seguirá creciendo, pero eso no está exento de algunas advertencias. Estas son las preguntas y los riesgos clave que estamos observando a medida que Estados Unidos da la bienvenida al nuevo año.

La Reserva Federal y las tasas de interés

Algunas personas esperaban una recesión en 2022 (y nuevamente en 2023 y 2024) debido a las duras decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. La Fed aumentó las tasas rápidamente en 2022 y las mantuvo altas durante 2023 y gran parte de 2024. Pero en los últimos cuatro meses de 2024, la Fed recortó las tasas tres veces, la más reciente el 18 de diciembre.

Si bien los recientes recortes de tasas marcan un cambio estratégico, se espera que el ritmo de los recortes futuros se desacelere en 2024, como sugirió el presidente de la Fed, Jerome Powell, en la reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto. Los mercados han esperado este cambio de ritmo desde hace algún tiempo, pero algunos economistas siguen preocupados por los mayores riesgos de una desaceleración económica.

Cuando las autoridades de la Reserva Federal fijan las tasas de interés a corto plazo, consideran si la inflación y el desempleo son demasiado altos o bajos, lo que afecta a si deben estimular la economía o pisar los frenos. La tasa de interés que no estimula ni restringe la actividad económica, a menudo denominada R* o tasa neutral, es desconocida, lo que dificulta la tarea de la Reserva Federal.

Sin embargo, la tasa terminal, que es donde las autoridades de la Reserva Federal esperan que se establezcan las tasas a largo plazo, está ahora en el 3%, que es el nivel más alto desde 2016. Esto ha llevado a los mercados de futuros a preguntarse si un ciclo de alzas puede estar acercándose, mientras que otros preguntan si la era de las tasas bajas ha terminado.

Inflación e incertidumbre económica

Este cambio en el enfoque de la Reserva Federal subraya una incertidumbre clave para 2025: mientras que a algunos economistas les preocupa que el reciente repunte del desempleo pueda continuar, a otros les preocupa la inflación persistente. El desafío de la Fed será lograr el equilibrio adecuado: seguir apoyando la actividad económica y al mismo tiempo garantizar que la inflación, que actualmente ronda el 2.4%, no se reactive.

Prevemos que las tasas de interés se mantendrán elevadas en un contexto de desaceleración de la inflación, que sigue por encima del objetivo del 2% de la Fed. Aun así, somos optimistas de que este entorno de tasas altas no afectará demasiado a los consumidores ni a la economía.

Si bien el crecimiento del producto interno bruto del tercer trimestre se revisó al 3.1% y se proyecta que el cuarto trimestre crezca con la misma rapidez, 2025 podría finalmente mostrar signos de desaceleración con respecto a su ritmo reciente. Sin embargo, esperamos que siga superando las previsiones de consenso del 2.2% y las expectativas a largo plazo del 2%.

Política fiscal, aranceles y recortes de impuestos: ¿riesgos o vientos favorables?

Si bien la inflación ha disminuido del 9.1% en junio de 2022 a menos del 3%, el objetivo del 2% de la Reserva Federal sigue siendo difícil de alcanzar.

En este contexto, varios riesgos nuevos se vislumbran en el horizonte. Entre ellas, las principales son los posibles aumentos de aranceles, que podrían perturbar el comercio, hacer subir los precios de los bienes e incluso fortalecer el dólar estadounidense.

La tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos es del 2%, pero incluso un aumento de cinco veces hasta el 10% podría intensificar las tensiones comerciales, crear desafíos económicos y complicar las previsiones de inflación. Hay que tener en cuenta que, históricamente, cada aumento del 1% en las tasas arancelarias ha dado como resultado una tasa de inflación anual un 0.1% más alta, en promedio.

Aun así, esperamos que los aranceles sirvan más como una táctica de negociación para el gobierno entrante que como una propuesta de política real.

Los aranceles son sólo una de varias propuestas del gobierno entrante de Trump que plantean más incertidumbre. Unas políticas de inmigración más estrictas podrían crear escasez de mano de obra y aumentar los precios, mientras que los recortes del gasto público podrían lastrar el crecimiento económico.

Los recortes de impuestos, un probable foco de política, pueden compensar algunos riesgos y estimular el crecimiento, especialmente si se combinan con inversiones que mejoren la productividad. Sin embargo, los recortes de impuestos también pueden dar lugar a un creciente déficit presupuestario, que es otro riesgo para las perspectivas económicas a largo plazo.

Considerenos como dos economistas financieros que esperan que solo ciertos medidores de la inflación caigan más lentamente de lo esperado, y que las expectativas de todos sobre la inflación futura se mantengan bajas. Si es así, la Reserva Federal debería poder mirar más allá de los cambios a corto plazo en la inflación y centrarse en métricas que sean más útiles para predecir la inflación a largo plazo.

El comportamiento del consumidor y el mercado laboral

Los mercados laborales se han suavizado, pero siguen siendo resistentes.

Las tasas de contratación se están normalizando, mientras que los despidos y el desempleo (4.2%, frente al 3.7% a principios de 2024) siguen siendo bajos a pesar de estar aumentando ligeramente. La economía estadounidense podría seguir siendo resistente en 2025, con un crecimiento continuo de los ingresos reales que refuerce el poder adquisitivo. Este crecimiento de los ingresos ha apoyado la confianza del consumidor y reducido la desigualdad, ya que los hogares de bajos ingresos han obtenido los mayores beneficios.

Sin embargo, los elevados saldos de deuda, dado el aumento del gasto de los consumidores, sugieren que algunos estadounidenses están bajo estrés financiero a pesar de que el crecimiento de los ingresos ha superado los aumentos de la deuda de los consumidores.

Si bien una tasa de desempleo más alta es una preocupación, este riesgo hasta la fecha parece limitado, posiblemente debido al acaparamiento de mano de obra, que es cuando los empleadores tienen miedo de despedir a los empleados que ya no necesitan debido a la dificultad de contratar nuevos trabajadores. El aumento del desempleo también es un problema que la Fed tiene las herramientas para abordar, si es necesario.

Esto nos deja cautamente optimistas de que los consumidores resilientes seguirán conservando sus empleos, lo que respaldará su creciente poder adquisitivo.

Renta variable y mercados financieros

Las perspectivas para 2025 siguen siendo prometedoras, con un crecimiento económico continuo impulsado por el gasto de consumo resiliente, la estabilización de los mercados laborales y una política monetaria menos restrictiva.

Sin embargo, los objetivos de precios actuales para las acciones están en máximos históricos para un período posterior al repunte, lo que es sorprendente y puede ofrecer razones para la cautela. Las tasas de interés más altas durante más tiempo podrían ejercer presión sobre los niveles de deuda corporativa y los sectores sensibles a las tasas, como la vivienda y los servicios públicos.

Sin embargo, las ganancias corporativas siguen siendo sólidas, impulsadas por el ahorro de costos y las ganancias de productividad. El rendimiento de las acciones puede ser moderado, pero las acciones de bajo rendimiento o con descuento podrían recuperarse, lo que presenta oportunidades de ganancias en 2025.

La inteligencia artificial ofrece un punto positivo, lo que llevó a un rendimiento superior reciente en el Nasdaq, con gran peso tecnológico, y las inversiones relacionadas. Y la deslocalización continúa brindando oportunidades de crecimiento para las empresas que están reestructurando las cadenas de suministro para satisfacer la demanda interna.

Para ser justos, la incertidumbre persiste y los economistas saben que las previsiones son para el clima. Es por eso que los inversores siempre deben mantenerse bien diversificados.

Pero con la inflación más cerca del objetivo de la Reserva Federal y los salarios aumentando más rápido que la inflación, somos optimistas de que el crecimiento económico continuo allanará el camino para un año financieramente positivo por delante.

Esperemos que acertemos aún más sobre 2025 de lo que acertamos el año pasado.

* D. Brian Blank es profesor adjunto de finanzas de la Mississippi State University.

* *Brandy Hadley es profesora adjunta de finanzas y académica distinguida en inversiones aplicadas de la Appalachian State University.

Este artículo fue publicado inicialmente en The Conversation. Puedes leer en inglés el original.

