Aprobada la fusión Capital One y Discover Financial para crear la mayor compañía de tarjetas de crédito

La fusión pendiente entre Capital One y Discover Financial Services recibió la aprobación de dos importantes entes reguladores el viernes, lo que pone más cerca la finalización de la alianza valorada en $35 mil millones y conformaría la mayor compañía emisora de tarjetas de crédito y el sexto banco en tamaño de EEUU.

La fusión de las dos entidades crediticias, anunciada inicialmente en febrero de 2024, fue aprobada por la Reserva Federal (Fed) y por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

“La Junta (de la Fed) evaluó la solicitud bajo los factores estatutarios que debe considerar, incluidos los recursos financieros y gerenciales de las empresas, la conveniencia y las necesidades de las comunidades a las que servirá la organización combinada, y los impactos de la propuesta en la estabilidad competitiva y financiera”, dijo la Reserva Federal en un comunicado.

La Fed dio su consentimiento después de que Capital One se comprometió a cumplir con la acción de la Junta del banco central contra Discover, a la que la Fed le había impuesto una multa de $100 millones por el cobro excesivo de ciertas comisiones entre 2007 y 2023.

Desde entonces, Discover dio fin a estas prácticas y está reembolsando dichas comisiones a los clientes afectados, lo que según la Fed era uno de los requisitos para la aprobación de la multimillonaria fusión.

Capital One y Discover entran en la recta final de la fusión

La OCC afirmó por su parte, que su aprobación refleja su "análisis exhaustivo del efecto de la fusión en las comunidades, el sector bancario y el sistema financiero estadounidense".

Capital One, con sede en McLean, Virginia, anunció que espera completar la adquisición el 18 de mayo, una vez recibidas todas las aprobaciones regulatorias necesarias. Los accionistas de ambas compañías aprobaron el acuerdo en febrero.

El acuerdo une a dos de las mayores compañías de tarjetas de crédito que no son bancos, como JPMorgan Chase y Citigroup, con la notable excepción de American Express.

También une a dos compañías cuyos clientes son en gran medida similares: a menudo estadounidenses que buscan reembolsos en efectivo o pequeñas recompensas de viaje, en contraste con las tarjetas de crédito premium dominadas por AmEx, Citi y Chase.

El acuerdo además, proporcionará a la red de pagos de Discover un socio importante en tarjetas de crédito, lo que podría convertirla nuevamente en un competidor importante. La industria estadounidense de tarjetas de crédito está dominada actualmente por el duopolio Visa-Mastercard, con AmEx en un distante tercer lugar y Discover en un cuarto lugar aún más distante.

En un comunicado conjunto emitido por las dos empresas, el director ejecutivo de Capital One, Richard Fairbank, afirmó que la aprobación fue un "momento emocionante".

"Comprendemos la importancia crucial de un sistema bancario sólido y competitivo para nuestros clientes y nuestra economía, y agradecemos la dedicación y diligencia de nuestros reguladores durante la revisión exhaustiva de este acuerdo durante los últimos 14 meses", dijo Fairbank.

Con información de The Associated Press.

