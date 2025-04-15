Mañana acaba el plazo para presentar las declaraciones de 'taxes' al IRS: qué hacer si no puedes pagar los impuestos

Este 15 de abril es el último día para presentar las declaraciones de impuestos al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) y, si crees que no podrás pagar tus 'taxes' antes de que acabe el plazo, lo recomendable es que envíes tu declaración o solicites una prórroga. Ese es el principal consejo de los expertos en impuestos.

Contribuyentes en 12 estados, afectados por declaraciones de desastre, tendrán más tiempo para presentar sus declaraciones: el IRS les ha dado a algunos hasta el 1 de mayo, a otros hasta el 15 de octubre y a otros hasta el 3 de noviembre.

PUBLICIDAD

Son todos los contribuyentes en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. También los contribuyentes en ciertas partes de Alaska, Nuevo México, Tennessee, Virginia, California, Kentucky y West Virginia. Aquí puedes revisar las zonas y fechas.

“El IRS quiere trabajar con usted”, declaró Tom O’Saben, director de contenido fiscal y relaciones gubernamentales en la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos. "Pero si está pidiendo ayuda al IRS, ellos tienen que saber algo sobre usted. Así que lo primero es presentar esa declaración. La principal conclusión es que deber dinero no es una razón para no presentar la declaración", aclaró.

Si no presentas una declaración ni solicitas una prórroga, entonces los intereses y las multas comenzarán a acumularse de inmediato. Esos costos son en gran medida evitables si compartes la información sobre tus circunstancias con el IRS de manera oportuna. Presentar una declaración sin pagar los impuestos adeudados en su totalidad es preferible a no presentar nada.

Es importante tener claro que, si no pagas todos los impuestos que debes antes de que venza el plazo de presentación de declaraciones el 15 de abril, los intereses se acumularán incluso si se le ha concedido una prórroga hasta octubre. Pero esos intereses serán más manejables que los cargos que se acumulan cuando no paga impuestos en absoluto.

“El peor escenario es que usted no presente la declaración y tenga que responder para pagar multas más adelante”, comentó Emily DiVito, asesora principal de política económica en la organización sin fines de lucro Groundwork Collaborative y exasesora del Tesoro de Estados Unidos. "Eso no es bueno para nadie. Pero hay oportunidades para solicitar prórrogas y entrar en planes de pago", explicó.

PUBLICIDAD

¿Qué pasa si no pago mis impuestos?

Además de acumular intereses y multas, a la larga el IRS puede embargar tu salario o incluso ponerle un 'hold' a tu pasaporte.

Pero si solicitas una prórroga o si presentas tu declaración con tu información financiera puedes evitar estas consecuencias. Incluso si no tienes el dinero para pagar en su totalidad lo que debes para el 15 de abril, paga una pequeña parte cuando presentes la declaración.

¿Existen herramientas gratuitas para ayudarme a gestionar la solicitud de una prórroga o solicitar un plan de pago?

Sí. Los sitios de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA, por sus siglas en inglés) en todo el país cuentan con voluntarios que te ayudarán a presentar una declaración o una prórroga de forma gratuita. Estos voluntarios pueden ayudarte a establecer un plan de pago a plazos de hasta 72 meses para pagar cualquier impuesto adeudado. El programa Direct File del IRS también es gratuito.

“Aunque el signo de interrogación cuando va a hacer clic en el botón para pagar puede ser intimidante, queremos asegurarnos de que los contribuyentes también reciban el dinero que se les debe”, expresó DiVito.

"La mayoría de los contribuyentes —ciertamente la mayoría de los contribuyentes que trabajan— reciben un reembolso. Pero, por la forma en que funcionan muchos de los créditos tributarios, usted obtiene ese reembolso si presenta su declaración de impuestos primero", agregó.

¿Existen otras alternativas si no se puede pagar al IRS?

Si has experimentado dificultades inusuales y compartes tu situación con el IRS, a veces el servicio fiscal puede poner una cuenta en estado de "actualmente no cobrable". Para que eso pueda ocurrir debes compartir información sobre tus ingresos y gastos diarios, y el IRS determina si cumples los requisitos para ello.

PUBLICIDAD

“Digamos que ha estado enfermo, perdió su trabajo debido a la enfermedad y tiene facturas médicas (por pagar) por cantidades considerables. Ha tenido toda la mala suerte y las cosas sucedieron fuera de su control, y necesita un respiro”, explicó O’Saben. "Entonces el IRS puede colocarlo en estado de 'no cobrable'. Pero todo esto requiere diálogo y comunicación. Nadie quiere admitir que tiene problemas económicos, pero el IRS trabajará con usted si lo hace".

Hay también circunstancias inusuales en las que el IRS liquidará su deuda tributaria por menos de la cantidad adeudada. Se le llama una "oferta de acuerdo". Los profesionales de impuestos de VITA también pueden ayudarte a determinar si eres elegible. También puedes verificar usando una herramienta online gratuita del IRS.

No presenté mis impuestos el año pasado. ¿Y ahora qué?

Está bien. Comienza ahora.

"He estado en el área de impuestos durante más de 35 años", señaló O'Saben. "La razón número uno por la que las personas no presentan su declaración fiscal es que tienen una sensación de que podrían deber —lo cual podría estar equivocado— y no quieren enfrentarlo. Pero no es un problema que vaya a desaparecer. Así que dígale al IRS la verdad de la situación. Y ellos trabajarán con usted".

Miklos Ringbauer, contador público y profesional de impuestos en California, coincidió con esto. "Es perfectamente comprensible", observó. "El IRS trata con cada contribuyente. Ya han tratado con cosas así. No hay nada que no hayan visto", agregó.

PUBLICIDAD

Mira también: