Cambiar Ciudad
Economía

Trump recibirá una economía sólida: crece a un ritmo del 2.8% en el tercer trimestre gracias al gasto del consumidor

El Departamento de Comercio informó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense se desaceleró respecto de la tasa del 3% registrada entre abril y julio, pero sigue mostrando que la economía más grande del mundo es sorprendentemente resistente.

Por:
Univision y AP
Video Reto economía: Así afecta tu bolsillo la reducción en la tasa de interés que anunció la Reserva Federal

La economía estadounidense se expandió a un saludable ritmo anual del 2.8% entre julio y septiembre gracias al fuerte gasto de los consumidores y al aumento de las exportaciones, dijo este miércoles el gobierno, que dejó sin cambios su estimación inicial de crecimiento para el tercer trimestre.

El Departamento de Comercio informó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense (la producción de bienes y servicios de la economía) se desaceleró respecto de la tasa del 3% registrada entre abril y julio, pero sigue mostrando que la economía más grande del mundo es sorprendentemente resistente. El crecimiento ha superado el 2% en ocho de los últimos nueve trimestres.

PUBLICIDAD

Aun así, los votantes estadounidenses, exasperados por los altos precios, no se impresionaron por el crecimiento constante y eligieron este mes devolver a Donald Trump a la Casa Blanca para revisar las políticas económicas del país. Será apoyado por las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado.

Gasto de consumidores y exportaciones contribuyeron al crecimiento

Más sobre Economía

La inflación aumenta más de lo esperado en agosto impulsada por aranceles de Trump
3 mins

La inflación aumenta más de lo esperado en agosto impulsada por aranceles de Trump

Estados Unidos
Países europeos suspenden envíos a EEUU por falta de claridad por nuevos aranceles
3 mins

Países europeos suspenden envíos a EEUU por falta de claridad por nuevos aranceles

Estados Unidos
Las amenazas que pesan sobre el Seguro Social y los cheques de millones de personas
6 mins

Las amenazas que pesan sobre el Seguro Social y los cheques de millones de personas

Estados Unidos
La Reserva Federal mantiene su tasa de interés y resiste a la presión de Trump
4 mins

La Reserva Federal mantiene su tasa de interés y resiste a la presión de Trump

Estados Unidos
Economía de EEUU crece 3% en el segundo trimestre, en un rebote tras la leve contracción de inicios del año
3 mins

Economía de EEUU crece 3% en el segundo trimestre, en un rebote tras la leve contracción de inicios del año

Estados Unidos
Cómo afectará a la economía de EEUU que se deje de acuñar el centavo de dólar
5 mins

Cómo afectará a la economía de EEUU que se deje de acuñar el centavo de dólar

Estados Unidos
Semana clave para saber cómo está la economía con Trump 2.0 y qué decidirá la Reserva Federal con su tasa
5 mins

Semana clave para saber cómo está la economía con Trump 2.0 y qué decidirá la Reserva Federal con su tasa

Estados Unidos
Los 10 suburbios más ricos de EEUU según el ingreso familiar y los precios de las casas
3 mins

Los 10 suburbios más ricos de EEUU según el ingreso familiar y los precios de las casas

Estados Unidos
En gráficos: los datos económicos dicen una cosa y la gente espera otra por las políticas de Trump
5 mins

En gráficos: los datos económicos dicen una cosa y la gente espera otra por las políticas de Trump

Estados Unidos
¿Cuánto crees que deberías ganar para sentirte cómodo financieramente? Este es el número de muchos
3 mins

¿Cuánto crees que deberías ganar para sentirte cómodo financieramente? Este es el número de muchos

Estados Unidos

El gasto de los consumidores, que representa alrededor del 70% de la actividad económica de Estados Unidos, se aceleró a un ritmo anual del 3.5% el trimestre pasado, frente al 2.8% del período abril-junio y el crecimiento más rápido desde el primer trimestre de 2023.

Las exportaciones también contribuyeron al crecimiento del tercer trimestre, aumentando a una tasa del 7.5%, la mayor en dos años. Aun así, el crecimiento del tercer trimestre tanto del gasto de los consumidores como de las exportaciones fue menor de lo que el Departamento de Comercio estimó inicialmente.

Pero el crecimiento de la inversión empresarial se desaceleró drásticamente debido a una caída de la inversión en vivienda y en edificios no residenciales, como oficinas y almacenes. Por el contrario, el gasto en equipos aumentó.

Notas Relacionadas

La inflación en EEUU sigue bajando y pronto podría allanar el camino para que la Fed recorte tasas de interés

La inflación en EEUU sigue bajando y pronto podría allanar el camino para que la Fed recorte tasas de interés

Estados Unidos
2 min

Cómo recibe Trump la economía estadounidense

Cuando asuma el cargo el mes próximo, el presidente electo Trump heredará una economía que parece en general saludable.

El crecimiento es constante. El desempleo es bajo, del 4.1%. La inflación, que alcanzó un máximo de cuatro décadas del 9.1% en junio de 2022, ha caído al 2.6%. Eso todavía está por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, pero el banco central se sintió lo suficientemente satisfecho con el progreso contra la inflación como para recortar su tasa de interés de referencia en septiembre y nuevamente este mes. La mayoría de los operadores de Wall Street esperan que la Fed recorte las tasas nuevamente en diciembre.

PUBLICIDAD

El público todavía siente el impacto de la inflación: los precios son aproximadamente un 20% más altos que en febrero de 2021, justo antes de que la inflación comenzara a repuntar.

Trump ha prometido una reestructuración económica. El lunes, por ejemplo, prometió aplicar nuevos impuestos a las importaciones de bienes de China, México y Canadá. Los economistas tradicionales consideran que esos impuestos (o aranceles) son inflacionarios. Esto se debe a que los pagan los importadores estadounidenses, quienes luego buscan trasladar los costos más altos a sus clientes.

El informe del miércoles fue el segundo de tres análisis del PIB del tercer trimestre. El Departamento de Comercio emitirá el informe final el 19 de diciembre.

Mira también:

Video Sheinbaum responde con carta a Trump tras amenazas a México: "A un arancel, vendrá otro en respuesta"
Relacionados:
EconomíaConsumidoresInversionesInflación

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD