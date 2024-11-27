Trump recibirá una economía sólida: crece a un ritmo del 2.8% en el tercer trimestre gracias al gasto del consumidor

Video Reto economía: Así afecta tu bolsillo la reducción en la tasa de interés que anunció la Reserva Federal

La economía estadounidense se expandió a un saludable ritmo anual del 2.8% entre julio y septiembre gracias al fuerte gasto de los consumidores y al aumento de las exportaciones, dijo este miércoles el gobierno, que dejó sin cambios su estimación inicial de crecimiento para el tercer trimestre.

El Departamento de Comercio informó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense (la producción de bienes y servicios de la economía) se desaceleró respecto de la tasa del 3% registrada entre abril y julio, pero sigue mostrando que la economía más grande del mundo es sorprendentemente resistente. El crecimiento ha superado el 2% en ocho de los últimos nueve trimestres.

PUBLICIDAD

Aun así, los votantes estadounidenses, exasperados por los altos precios, no se impresionaron por el crecimiento constante y eligieron este mes devolver a Donald Trump a la Casa Blanca para revisar las políticas económicas del país. Será apoyado por las mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado.

Gasto de consumidores y exportaciones contribuyeron al crecimiento

El gasto de los consumidores, que representa alrededor del 70% de la actividad económica de Estados Unidos, se aceleró a un ritmo anual del 3.5% el trimestre pasado, frente al 2.8% del período abril-junio y el crecimiento más rápido desde el primer trimestre de 2023.

Las exportaciones también contribuyeron al crecimiento del tercer trimestre, aumentando a una tasa del 7.5%, la mayor en dos años. Aun así, el crecimiento del tercer trimestre tanto del gasto de los consumidores como de las exportaciones fue menor de lo que el Departamento de Comercio estimó inicialmente.

Pero el crecimiento de la inversión empresarial se desaceleró drásticamente debido a una caída de la inversión en vivienda y en edificios no residenciales, como oficinas y almacenes. Por el contrario, el gasto en equipos aumentó.

Cómo recibe Trump la economía estadounidense

Cuando asuma el cargo el mes próximo, el presidente electo Trump heredará una economía que parece en general saludable.

El crecimiento es constante. El desempleo es bajo, del 4.1%. La inflación, que alcanzó un máximo de cuatro décadas del 9.1% en junio de 2022, ha caído al 2.6%. Eso todavía está por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, pero el banco central se sintió lo suficientemente satisfecho con el progreso contra la inflación como para recortar su tasa de interés de referencia en septiembre y nuevamente este mes. La mayoría de los operadores de Wall Street esperan que la Fed recorte las tasas nuevamente en diciembre.

PUBLICIDAD

El público todavía siente el impacto de la inflación: los precios son aproximadamente un 20% más altos que en febrero de 2021, justo antes de que la inflación comenzara a repuntar.

Trump ha prometido una reestructuración económica. El lunes, por ejemplo, prometió aplicar nuevos impuestos a las importaciones de bienes de China, México y Canadá. Los economistas tradicionales consideran que esos impuestos (o aranceles) son inflacionarios. Esto se debe a que los pagan los importadores estadounidenses, quienes luego buscan trasladar los costos más altos a sus clientes.

El informe del miércoles fue el segundo de tres análisis del PIB del tercer trimestre. El Departamento de Comercio emitirá el informe final el 19 de diciembre.

Mira también: