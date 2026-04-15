Noticias Departamento de Justicia inicia un proceso para anular las condenas de Proud Boys y Oath Keepers Esta petición está dirigida a aquellos individuos que no pudieron recibirlo el primer día de la presidencia de Donald Trump, quien indultó a más de mil personas en ese instante



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El 14 de abril, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ( DOJ) pidió a un tribunal de apelaciones que revocara las penas impuestas a exintegrantes de los Proud Boys y Oath Keepers, quienes fueron hallados culpables después de conspirar en el ataque del Capitolio el 6 de enero del año 2021.

Esta petición está dirigida a aquellos individuos que no pudieron recibirlo el primer día de la presidencia de Donald Trump, quien indultó a más de mil personas en ese instante.

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Lo que dicen los documentos presentados por los fiscales es que, desde la perspectiva de la administración, ya no hay ningún interés por mantener esas condenas.

¿Cuántas personas presentaron cargos tras el asalto al Capitolio?

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, casi 1600 personas enfrentaron cargos por el atentado en el Capitolio. 608 de ellas tuvieron cargos por resistirse y agredir a los policías, los cuales intentaban proteger el recinto.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que ese día 140 agentes resultaron heridos por todos los disturbios que hubo.

¿A cuántos condenados perdonó Trump?

El mandatario republicano, el primer día de su segundo mandato, le otorgó el perdón a más de 1500 personas que habían sido condenadas por el ataque al Capitolio. Al igual, otorgó indultos generales para cualquier persona que se encontrara en las inmediaciones.

La única persona a la que se le concedió indulto total fue al líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, quien fue sentenciado a 22 años de prisión por conspiración.

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¿Por qué ocurrió el asalto al Capitolio?

Este hecho ocurrió el 6 de enero de 2021 y fue el conjunto de tensiones políticas y sociales que trataron de impedir la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del año 2020.

Donald Trump sostuvo el discurso de que las elecciones habían sido robadas, por lo que movilizó a todos sus simpatizantes bajo el lema "Stop the Steal". El mandatario, horas antes de que ocurriera el incidente, instó a sus seguidores a marchar al Capitolio bajo el discurso de “luchar” y “recuperar su país”.

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¿Quiénes son los grupos Proud Boys y Oath Keepers?

Proud Boys es un grupo solo de hombres y está vinculado al nacionalismo de derecha y al neofascismo, los cuales rechazan la corrección política y se definen como una fraternidad de "chovinistas occidentales".

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Oath Keepers es un grupo paramilitar y antigubernamental que está constituido sobre todo por policías, militares y personal de emergencias en retiro. Una de sus principales razones es que han prometido proteger la Constitución contra adversarios internos.

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