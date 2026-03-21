Ecuador

Tres toneladas de drogas incautadas en operación entre EEUU y Ecuador

Alrededor de 3.2 toneladas de droga fueron decomisadas en operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos en alta mar, informaron el sábado autoridades ecuatorianas.

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Por:N+ Univision y AFP
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Alrededor de 3.2 toneladas de droga fueron decomisadas en operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos en alta mar, informaron el sábado autoridades ecuatorianas.

Los operativos se produjeron en medio de una ofensiva contra el narcotráfico por parte de Ecuador, por donde circula un 70% de la cocaína elaborada por sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.

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Estados Unidos, que apoya la lucha anticrimen de Ecuador, también ataca desde septiembre presuntas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, con un balance de unos 150 muertos.

La policía ecuatoriana indicó en un comunicado que, en coordinación con la DEA, fueron interceptadas tres lanchas rápidas que transportaban cerca de una tonelada de droga el sábado, a unas 180 millas náuticas del puerto pesquero de Manta (suroeste).

Sin precisar cuándo, el Ministerio de Defensa señaló a su vez que la Marina en combinación con la Guardia Costera de Estados Unidos ejecutaron operaciones de "gran escala" que derivaron en la confiscación de casi dos toneladas de droga y la detención de cinco ecuatorianos.

El estupefaciente iba en embarcaciones que fueron ubicadas en aguas internacionales frente al archipiélago ecuatoriano de Galápagos, a 620 millas de Manta, y en las proximidades de la provincia costera de Santa Elena (suroeste).

Una nave estadounidense entregó el sábado parte de la droga y a los capturados a las autoridades ecuatorianas en Manta.

"Las operaciones forman parte de los acuerdos de cooperación internacional que mantiene el Ecuador con países extranjeros para combatir los delitos transnacionales en los espacios acuáticos", agregó la cartera en un comunicado.

El pasado domingo Ecuador anunció un plan de dos semanas para atacar a las bandas narcotraficantes con apoyo de Estados Unidos y bajo estrictos toques de queda en las regiones más golpeadas por la violencia.

En los últimos años, Ecuador se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico oriental. En 2025, la nación decomisó unas 227 toneladas de droga, según el Ministerio del Interior.

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