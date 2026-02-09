Noticias Congresista Andy Ogles pide investigar a la NFL y NBC por show de Bad Bunny en el Super Bowl El congresista pidió investigar a la NFL y NBC por el show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, al considerarlo contenido explícito transmitido a familias.

Video Así fue el espectacular show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El congresista republicano Andy Ogles envió una carta solicitando que se abra una investigación federal contra la NFL y la NBC sobre el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny.

A través de una carta dirigida al Comité de Energía y Comercio, Randy Ogles pidió que se investigue a la NFL y a la NBC por permitir la transmisión del medio tiempo del Super Bowl LX, el cual calificó como contenido explícito e indecente.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music fue pura obscenidad, transmitido descaradamente por televisión nacional para que todas las familias estadounidenses lo presenciaran. Niños fueron obligados a soportar exhibiciones explícitas de actos sexuales homosexuales, mujeres contoneándose provocativamente y a Bad Bunny agarrándose la entrepierna sin pudor mientras se frotaba el aire.



"Y por si fuera poco, la letra de la obra glorificaba abiertamente la sodomía y otras innumerables depravaciones atroces. Es ilegal exhibir estos actos flagrantes e indecentes en la vía pública”, declaró Ogles.

PUBLICIDAD

Andy Ogles criticó en la carta canciones como "Yo Perreo Sola" y "Safaera" por sus referencias sexuales y la forma en la que se bailan.

La presentación incluyó canciones como "Safaera", un tema ampliamente conocido por sus referencias sexuales explícitas y su lírica explícita, incluyendo referencias al beso negro, las relaciones sexuales y otros temas explícitos, así como "Yo Perreo Sola", una canción con temática de twerking y perreo, acompañada de una coreografía con movimientos abiertamente sexualizados, como twerking generalizado, roce, movimientos pélvicos y otras conductas sexualmente sugerentes

Video Los números del Super Bowl 2026: ¿Cuántas personas vieron el show de Bad Bunny en el medio tiempo?

¿Qué pide el republicano que se investigue?

Andy Ogles pidió en la carta que el Comité de Energía y Comercio investigue el conocimiento que tenía la NFL y NBC sobre las canciones que interpretaría Bad Bunny en el Super Bowl, los procesos de traducción que se utilizaron para el show de medio tiempo, y si se aplicaron los protocolos de retraso de transmisión y los procedimientos de revisión de estándares.

El espectáculo de medio tiempo, encabezado por Bad Bunny, se transmitió en vivo durante el horario de máxima audiencia en televisión abierta y fue visto por decenas de millones de estadounidenses, incluyendo un número considerable de niños y familias



Destacó que, el Super Bowl es, de forma constante, el evento familiar más visto en los medios estadounidenses, por esto, el republicano indicó que, las emisoras tienen una mayor responsabilidad de garantizar que la programación transmitida durante este evento nacional único cumpla con las expectativas de decencia en las transmisiones y sirva al interés público.

FTA