¿Qué autos retirará Ford del mercado por riesgo de incendio? Spoiler: Son miles y de los modelos más vendidos

El retiro afecta a miles de vehículos equipados con motores de 2.0 litros de los modelos más vendidos por la firma automotriz.

N+ Univision y Agencias
Por:N+ Univision y Agencias
Ford Motor retirará del mercado hasta 119 mil vehículos debido a un defecto en el calentador del bloque del motor que podría provocar un cortocircuito y aumentar el riesgo de incendio, informó este miércoles la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

El retiro afecta a miles de vehículos equipados con motores de 2.0 litros de los modelos más vendidos por la firma automotriz, incluidos:

  • Ford Explorer modelos 2019 y 2024
  • Ford Focus fabricados entre 2013 y 2018
  • Ford Escape de los años 2013 a 2019
  • Lincoln MKC modelos 2015 y 2016

¿Cuál es el problema con estos autos?

De acuerdo con la NHTSA, el calentador del bloque del motor puede agrietarse y desarrollar fugas de refrigerante, lo que podría causar un cortocircuito eléctrico cuando está conectado a la corriente, elevando el riesgo de incendio.

¿Cómo identificar si mi auto corre riesgo de incendio?

Algunas de las señales de advertencia de este desperfecto son:

  1. Manchas de refrigerante en el suelo
  2. Pérdida de calefacción en la cabina
  3. Sobrecalentamiento del motor o alertas por bajo nivel de refrigerante
  4. Posibles olores a humo debido a daños por calor en el cableado eléctrico.

Así puedes verificar si tu auto es uno de los que serán retirados

De acuerdo con el anuncio gubernativo, los propietarios pueden verificar si su vehículo está incluido en el retiro ingresando el Número de Identificación del Vehículo (VIN) en el sitio web de la NHTSA.

Hasta la fecha, Ford tiene conocimiento de 12 reportes de incendios asociados a este problema en vehículos Ford Escape 2.0L, sin que se hayan registrado accidentes ni lesiones.

