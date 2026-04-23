estados unidos Crece el descontento sobre la gestión de Trump entre hispanos, adultos jóvenes y hombres Varios de los grupos demográficos que ayudaron a Donald Trump a ganar su segundo mandato en 2024 ahora se muestran insatisfechos con la gestión del mandatario, de acuerdo a una encuesta de AP-NORC.

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El regreso de Trump a la presidencia se vio impulsado por una amplia coalición que se apoyó en su leal base de seguidores. Pero ahora que Trump lleva más de un año en la Casa Blanca, la encuesta realizada por The Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos a más de 2,500 adultos estadounidenses revela que muchos grupos clave —entre ellos los adultos hispanos, los adultos más jóvenes y los hombres— están cada vez más insatisfechos con su presidencia.

La encuesta se llevó a cabo entre el 16 y el 20 de abril, en un momento en que los precios del petróleo fluctuaban con la guerra en Irán y los estadounidenses gastaban más en combustible.

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Es un momento especialmente complicado para Trump, un republicano cuya valoración en materia económica se ha desplomado durante el último mes a medida que la guerra con Irán hace subir los precios. Sin embargo, las encuestas de AP-NORC revelan que el descontento ha ido en aumento entre sectores clave de la población a lo largo del último año.

La valoración general de Trump entre los adultos hispanos ha caído 16 puntos porcentuales desde marzo de 2025, y su apoyo ha disminuido en 9 puntos porcentuales entre los hombres.

Y aunque la base de Trump sigue apoyándolo en gran medida —la mayoría de los republicanos aprueban su desempeño—, hay indicios de que su segundo mandato podría no estar a la altura de sus expectativas.

Esto es lo que muestran las encuestas sobre la situación actual de Trump entre cuatro grupos importantes:

Adultos hispanos

Los estadounidenses de origen hispano se han vuelto cada vez más descontentos con Trump durante el último año, y sobresalen temas como inmigración y economía

Aproximadamente una cuarta parte de los adultos hispanos aprueban su gestión de la presidencia en la nueva encuesta, frente a aproximadamente 4 de cada 10 en marzo de 2025.

Esa disminución ha sido visible desde finales del año pasado, lo que sugiere que no son solo la guerra en Irán o los recientes aumentos en los precios de la gasolina lo que está dejando a este grupo insatisfecho.

El enfoque restrictivo de Trump en materia de inmigración podría estar influyendo. Solo alrededor de una cuarta parte de los hispanos aprueba su gestión de la inmigración, una caída desde el 36% registrado al inicio de su mandato.

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Sus tácticas de inmigración parecen ser particularmente impopulares entre los hispanos más jóvenes, un grupo con el que ganó terreno en 2024. Solo el 18% de los adultos hispanos más jóvenes aprueba su desempeño en materia de inmigración, en comparación con el 40% de los estadounidenses en general.

También existe un amplio descontento entre los hispanos respecto a la situación de la economía estadounidense. Solo alrededor de una cuarta parte de los adultos hispanos aprueba la forma en que Trump está manejando ese tema, y aproximadamente 2 de cada 10 dicen que aprueban su enfoque respecto al costo de vida.

Pocos adultos hispanos, alrededor de 2 de cada 10, describen la economía del país como "buena".

Jóvenes adultos

La aprobación general de Trump entre los estadounidenses menores de 45 años ha bajado durante el último año, pasando del 39% en marzo de 2025 al 28% en la última encuesta.

Las mujeres más jóvenes tienen una opinión particularmente negativa sobre la gestión económica de Trump.

Solo alrededor de 2 de cada 10 mujeres menores de 45 años aprueban la forma en que Trump está manejando la economía, incluyendo solo el 7% de las mujeres hispanas más jóvenes que aprueban su enfoque económico. Más hombres jóvenes, alrededor de 3 de cada 10, lo aprueban en este tema.

Las dificultades de Trump entre los adultos jóvenes se extienden también a otros grupos. Solo alrededor de un tercio de los adultos blancos menores de 45 años aprueban su desempeño general, en comparación con el 45% de los adultos blancos de 45 años o más.

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Un descenso entre los hombres

Trump hizo un amplio llamamiento a los hombres a lo largo de su campaña de 2024, y la mayoría de los votantes masculinos lo respaldaron en las elecciones presidenciales frente a la demócrata Kamala Harris. En particular, obtuvo avances leves pero significativos entre los hombres afroamericanos e hispanos, que se sintieron atraídos por sus promesas de revitalizar la economía.

Sin embargo, desde que volvió a asumir el cargo, los hombres estadounidenses se han vuelto ligeramente menos propensos a aprobar su desempeño, pasando del 47% al inicio de su segundo mandato al 38% en la encuesta más reciente.

Hay indicios de que los hombres afroamericanos, en particular, no están viendo que las promesas económicas de Trump se cumplan. Los hombres afroamericanos son más propensos que los hombres blancos o hispanos a desaprobar el enfoque de Trump respecto a la presidencia, así como su enfoque de la economía, el costo de vida e Irán.

Solo alrededor de 1 de cada 10 hombres afroamericanos dice aprobar la forma en que Trump está manejando el costo de vida, y aproximadamente 2 de cada 10 aprueban su gestión de la economía.

Los hombres hispanos también tienen una opinión relativamente negativa del desempeño general de Trump. Aproximadamente 3 de cada 10 aprueban la forma en que Trump está manejando la presidencia, independientemente de su edad. Ese apoyo es más fuerte entre los hombres blancos, con aproximadamente la mitad aprobando a Trump.

Los republicanos jóvenes están frustrados, la base MAGA sigue respaldando a Trump

Trump se ha beneficiado de la lealtad de los republicanos durante años, pero hay señales recientes de frustración incluso dentro de su base.

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Aproximadamente dos tercios de los republicanos aprueban el desempeño de Trump en el cargo. Esa cifra ha bajado ligeramente desde el 82% registrado al inicio de su segundo mandato y, en general, coincide con el punto más bajo del Partido Republicano durante su primer mandato.

Sin embargo, solo alrededor de la mitad de los republicanos en general aprueban el enfoque de Trump respecto al costo de vida, y una mayoría de los republicanos menores de 45 años lo desaprueba en ese tema.

Trump sigue animado por el apoyo de su base MAGA, incluso cuando enfrenta reacciones negativas de figuras de los medios conservadores por algunas de sus acciones recientes en Irán.

Aproximadamente 9 de cada 10 republicanos MAGA —aquellos que se consideran partidarios del movimiento "Make America Great Again"— aprueban el desempeño de Trump, y una proporción similar aprueba su manejo de Irán.

Es una buena señal para Trump que sus partidarios más acérrimos sigan de su lado, pero no todos los republicanos se identifican con MAGA. Aproximadamente la mitad de los republicanos, el 54 %, dice considerarse partidario de MAGA.