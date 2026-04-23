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Tiroteo en un mall de Baton Rouge, Louisiana, deja múltiples heridos y genera pánico; autoridades buscan a los sospechosos

Una intensa operación policial se mantiene activa este jueves en el Mall of Louisiana tras reportarse un tiroteo en el interior del centro comercial. De acuerdo con informes preliminares de la Policía de Baton Rouge, el incidente ha dejado al menos 10 personas heridas, quienes ya han sido trasladadas a hospitales locales

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Por:N+ Univision
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El tiroteo se originó alrededor de las 1:30 p.m. en las inmediaciones de la zona de comida rápida (food court). Testigos en el lugar describieron escenas de pánico mientras los clientes buscaban refugio en los almacenes y salidas de emergencia. Las fuerzas del orden, en conjunto con equipos de emergencia, establecieron un punto de seguridad cerca de la tienda J.C. Penney para evaluar y estabilizar a las víctimas antes de su traslado.

Hasta el momento, se reportan al menos 10 personas heridas, dos de ellas en condición crítica; 4 personas han sido trasladadas a hospitales.

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Sobre los sospechosos, la policía busca activamente a uno o dos individuos vinculados con los disparos. No se han realizado arrestos hasta el momento.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó que se trata de una "escena de un atacante en activo" y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada del perímetro. "Estoy al tanto de la situación en el Mall of Louisiana. Estoy coordinando con las fuerzas del orden y actualizaremos a medida que sepamos más. "Sharon y yo estamos orando por los afectados", declaró el gobernador a través de sus redes sociales.

Estado actual de la escena

El centro comercial ha sido completamente evacuado y permanece bajo cierre perimetral. El acceso vehicular está restringido exclusivamente a unidades de emergencia y patrullas policiales. Equipos tácticos continúan registrando local por local para asegurar el edificio y localizar a los posibles atacantes.

El FBI de New Orleans informó que ya está al tanto de lo ocurrido en el Mall y ha iniciado una investigación en coordinación con las autoridades locales. Según los primeros reportes, agentes federales se encuentran recopilando evidencia, revisando grabaciones de seguridad y entrevistando a posibles testigos para esclarecer los hechos.

Esta es una noticia en desarrollo; en breve, más información...

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