Deportaciones

Costa Rica anuncia acuerdo migratorio con EEUU con el que aceptará hasta 25 deportados por semana

Costa Rica acuerda con EEUU recibir hasta 25 deportados por semana con estatus legal especial.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Kristi Noem y el presidente de Honduras abordan temas de la iniciativa Escudo de las Américas

El gobierno de Costa Rica anunció un “acuerdo migratorio no vinculante” con Estados Unidos mediante el cual acepta recibir hasta 25 deportados por semana en su territorio y a los cuales les otorgará un estatus legal especial mientras se resuelve su situación.

El acuerdo fue suscrito durante la visita de la enviada especial de la iniciativa “ Escudo de las Américas", Kristi Noem, quien se reunió con el presidente costarricense Rodrigo Chaves en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en San José, la capital del país centroamericano.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un comunicado del gobierno costarricense, el acuerdo permite que Estados Unidos proponga el traslado de extranjeros --que no sean ciudadanos estadounidenses- aunque indicó que el país puede aceptar o rechazar los traslados propuestos.

“Es un convenio voluntario, nosotros podríamos bajo este protocolo rechazar a quien sea, no aceptar nacionalidades específicas, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos en nuestro país”, dijo Chaves durante el encuentro con Noem, en el que también estuvo la mandataria electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández.

Más sobre Estados Unidos

Así fue como ocurrió el accidente en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York
7 mins

Así fue como ocurrió el accidente en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York

Estados Unidos
Juicio contra Meta por seguridad infantil llega a su recta final: piden multa millonaria
5 mins

Juicio contra Meta por seguridad infantil llega a su recta final: piden multa millonaria

Estados Unidos
Al menos tres meteoritos han caído en suelo estadounidense en los últimos días. Esta es la explicación
2 mins

Al menos tres meteoritos han caído en suelo estadounidense en los últimos días. Esta es la explicación

Estados Unidos
Donald Trump visita Graceland, la casa de Elvis Presley y revive comparaciones con el “Rey del Rock”
4 mins

Donald Trump visita Graceland, la casa de Elvis Presley y revive comparaciones con el “Rey del Rock”

Estados Unidos
Estados Unidos lanza alerta a sus ciudadanos en el extranjero por amenazas ligadas a Irán
2 mins

Estados Unidos lanza alerta a sus ciudadanos en el extranjero por amenazas ligadas a Irán

Estados Unidos
Reinstalan estatua de Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca y reaviva polémica histórica
3 mins

Reinstalan estatua de Cristóbal Colón cerca de la Casa Blanca y reaviva polémica histórica

Estados Unidos
La reportera de los Minnesota Wild, Jessi Pierce, y sus tres hijos fueron encontrados muertos en un incendio en su casa
2 mins

La reportera de los Minnesota Wild, Jessi Pierce, y sus tres hijos fueron encontrados muertos en un incendio en su casa

Estados Unidos
Persisten largas filas de viajeros en aeropuertos de Atlanta y Nueva York
4 mins

Persisten largas filas de viajeros en aeropuertos de Atlanta y Nueva York

Estados Unidos
Desaparición de Nancy Guthrie: Las pistas, avances y la posible muerte de la mujer
5 mins

Desaparición de Nancy Guthrie: Las pistas, avances y la posible muerte de la mujer

Estados Unidos
Esto es lo que debes saber si tienes deudas de préstamos estudiantiles y los planes de pago
5 mins

Esto es lo que debes saber si tienes deudas de préstamos estudiantiles y los planes de pago

Estados Unidos

“Estamos muy orgullosos de contar con socios como el presidente (Chaves) y Costa Rica, que trabajan para garantizar que las personas que están en nuestro país ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen”, expresó Noem.

El gobierno de Costa Rica explicó que los deportados serán atendidos bajo las leyes migratorias del país, bajo una condición migratoria especial y en contra de prácticas como el retorno de personas a países donde puedan enfrentar peligro de persecución.

Video Entre temor y alivio reciben usuarios de aeropuerto Sky Harbor llegada de agentes de ICE


El acuerdo establece que Estados Unidos gestionará el apoyo financiero para la atención de los deportados, mientras que su alojamiento estará a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Costa Rica recibió entre febrero y marzo del año anterior a 200 deportados desde Estados Unidos, los cuales mantuvo en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá.

PUBLICIDAD

La reclusión de estos migrantes en el Catem generó críticas y hasta una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su liberación inmediata en junio. Estos deportados fueron enviados por vía aérea a sus países de origen en África, Europa y Asia.

Noem se reunió el domingo con el mandatario hondureño Nasry Asfura para tratar cuestiones relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado y la migración.

Video Donald Trump lanza el “Escudo de las Américas” de qué va y quiénes participan
Relacionados:
DeportacionesNoticiasMigrantes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX