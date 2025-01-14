Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley que prohíbe a mujeres y niñas trans participar en deportes escolares femeninos

Video "El deporte es un derecho humano", atleta transgénero sobre nuevas prohibiciones en pruebas élites

La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó este martes, con apoyo de dos demócratas, un proyecto de ley que prohíbe a las estudiantes transgénero inscritas en escuelas que reciben fondos del gobierno, participar en competencias de deportes femeninos.

El llamado proyecto de ley de protección de mujeres y niñas en los deportes constituiría una enmienda del Título IX de la ley federal de derechos civiles, que actualmente prohíbe la discriminación sexual en escuelas o programas educativos financiados por el gobierno federal.

El mismo proyecto de ley fue aprobado por la Cámara Baja en 2024 sin llegar a ser discutido en el Senado, que entonces estaba controlado por los demócratas.

Primera ley que restringe los derechos de un grupo minoritario en décadas

Aparte de la mayoría republicana, el proyecto contó con los votos de los representantes demócratas de Texas: Vicente González y Henry Cuéllar, para un conteo final de 218 votos a favor y 206 en contra, después de que tres republicanos y seis demócratas no votaran y un demócrata votara ‘presente’.

De convertirse en ley, el proyecto, que define el género como "basado únicamente en la biología reproductiva y la genética de una persona al nacer", sería la primera legislación en limitar los derechos de las personas transgénero en Estados Unidos y la primera en décadas en restringir los derechos de una minoría.

El representante republicano por Florida, Greg Steube, quien patrocina la legislación, explicó durante el debate que el objetivo del proyecto de ley es preservar la intención original del Título IX de garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

El proyecto de ley abriría las puertas a exámenes invasivos a las niñas en las escuelas

Los demócratas advirtieron que el proyecto de ley podría alentar el escrutinio invasivo de los cuerpos de las niñas en las escuelas e incluso abrir la puerta al abuso sexual.

"Este proyecto de ley no tiene como objetivo proteger a las mujeres. De hecho, podría obligar a cualquier estudiante a responder preguntas personales invasivas sobre sus cuerpos y enfrentar inspecciones físicas humillantes para 'probar' que es una niña", escribió en una publicación en la plataforma social X la coalición de legisladores pro- LGBTQ ‘Caucus de Igualdad’, refiriéndose al proyecto como "ley de Empoderamiento de depredadores infantiles".

El representante republicano por Michigan Tim Walberg respondió a los cuestionamientos de los demócratas diciendo que la legislación no prevee exámenes físicos y que será el certificado de nacimiento lo que determine si un estudiante puede participar en deportes femeninos o no, aunque al ser cuestionado como sería aplicada la ley admitió que el proyecto "no aborda ese tema".