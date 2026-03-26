Desapariciones Confirman muerte de familia latina Choc en Alabama: Pruebas forenses dan positivo La desaparición de la familia Choc conmocionó a la comunidad por la forma en que quedó el lugar donde fue vista por última vez

Video Hallan 3 cuerpos que podrían ser los de la familia Choc, desaparecida en Alabama

Este jueves 26 de marzo de 2026 se confirmó la muerte de la familia latina Choc, un caso de desaparición que conmocionó a la comunidad de Alabama.

El 12 de marzo de 2026, en conferencia de prensa, autoridades del condado Mobile informaron del hallazgo de tres cuerpos que podían ser la familia Choc; sin embargo, pidieron esperar a las pruebas forenses, por lo que se consideró un caso en investigación.

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Confirman que cuerpos son de la familia latina Choc

El sheriff Paul Burch informó el 12 de marzo que se encontraron tres cadáveres enterrados juntos en una propiedad en la que el sospechoso (quien se encuentra detenido) "estuvo durante un tiempo", aunque agregó que se desconocían los motivos detrás del crimen. "¿Qué motivo puede haber para matar a un niño de dos años?", dijo Burch.

Este jueves, autoridades señalaron que las pruebas forenses dieron positivo, por lo cual se confirma que los tres cuerpos encontrados corresponden a la familia Choc.

Las víctimas son Aurelia Choc Cac, de 40 años; su hija Niurka Zuleta Choc, de 17, y el pequeño Anthony García Choc, de 2 años.

La familia fue vista por última vez el 30 de enero de 2026 en su vivienda ubicada en Ben Hamilton Road, en el condado de Mobile, Alabama.

La desaparición de la familia Choc causó conmoción entre la comunidad, pues agentes que acudieron a la casa donde fueron vistos por última vez encontraran sangre en varias zonas de la vivienda, lo que sugería algún tipo de incidente violento.

Pese a la sangre, los investigadores señalaron que no había señales de entrada forzada, mientras que los teléfonos móviles y el dinero de la familia permanecían dentro del hogar.